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Gospođa Džeko: 'Gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nije prestajao vjerovati'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 5 min
Gospođa Džeko: 'Gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nije prestajao vjerovati'
Foto: Instagram

Amra Džeko emotivnom porukom ispratila Edina u Ameriku! "Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju", poručila je ponosna supruga nogometnog asa

Admiral

Amra Džeko, supruga bosanskohercegovačkoga nogometnog reprezentativca Edina Džeke (40), objavila je emotivnu posvetu suprugu na dan njegova odlaska u Ameriku, gdje će biti važan adut "zmajeva" u drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

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Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL

"Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala – i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao vjerovati u njih. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio da bude tamo gdje je danas.

Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prešao i na svaki trenutak koji si proveo daleko od obitelji kako bi ostvario svoje snove. Nije bilo lako ni tebi ni nama, ali danas, kada stojiš na najvećoj nogometnoj sceni, sve te žrtve imaju posebno značenje. I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj – on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući.

Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ćeš našu Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako i zaslužuje – srcem, ponosno i dostojanstveno. Sretno na Svjetskom prvenstvu, ljubavi. Uživaj u svakom trenutku, upij svaku emociju i svaki trenutak na terenu, jer si sve ovo zaslužio. A mi ćemo, kao i uvijek, biti tvoji najglasniji navijači."

Amra i Edin zajedno su od 2011., vjenčali su se 2014. Imaju tri kćeri i sina.

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