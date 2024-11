Gospođa Livaja objavila poruku junaku 'vatrenih' usred dvoboja

Supruga Hajdukove zvijezde i umirovljenog hrvatskog reprezentativca Marka Livaje (31), Iris Livaja (45), nije u ponedjeljak bila na Poljudu za razliku od, primjerice, bračnog para Gattuso ili Livajina suigrača Ivana Rakitića, ali je putem televizije pratila dvoboj Hrvatske i Portugala i to podijelila s oko 26.000 pratitelja na Instagramu.

Gospođa Livaja objavila je snimku gola Joška Gvardiola u 62. minuti za izjednačenje koji je naposljetku donio "vatrenima" plasman u četvrtfinale Lige nacija. Označila je pritom profil mlade zvijezde Manchester Cityja i napisala "Idemoo" i "Bravooo ❤️💙💪👏👏👏".

Iris je u vezi s Markom deset godina. Nakon dvije godine veze dobili su kćer Elizabet, a 2021. i sina Lorenza. U braku su od 2022. Iris se prije veze bavila manekenstvom koje je napustila i počela raditi kao fitness-trenerica.

- Nosim se koliko mogu i kako znam, jasno da me sada svi prepoznaju i da nemam privatnosti kao nekad, ali dobro je, izdržali smo dosad, pa ćemo i ubuduće. Pomažem mu koliko mogu oko nekih stvari oko kojih on nema vremena, dresovi, ulaznice, poruke..., pogotovo ako su u pitanju djeca. On jako voli djecu i ne može ih odbiti. Ono što možemo odradimo skupa, jedno drugom smo vjetar u leđa i to dobro funkcionira. Nije lako, ali sve stignemo, eto, stigli smo se između svih obveza i vjenčati. Trebate vidjeti kafić u kojem Marko pije kavu, imaju poseban prostor u kojem ostavljamo potpisane dresove, lopte i suvenire koje obeća ljudima - rekla je Iris Livaja u velikom intervjuu za 24sata.

Split: Marko Livaja proglašen najboljim igračem HNL-a u 2022. godini | Foto: Milan Sabic/PIXSELL