Gospodo, smirite tenzije: Bruno Marić otišao nakon prijetnji, a Hajduk bi smjenu cijelog vrha

Dan nakon rafalne paljbe stigao je epilog. Bruno Marić dao je ostavku na mjesto predsjednika Komisije nogometnih sudaca HNS-a. Zbog osobnih razloga. Koji su, lako je zaključiti, pritisci i neugodnosti s kojima se suočio nakon izbijanja afere VARgate i jučerašnje konferencije za medije.

Jutro nakon presice s Poljuda i iz Hiltona, gdje je sjedište Hrvatskog nogometnog saveza, zavladao je muk do HNS-ove objave. Zabavljali su se jedino navijači po društvenim mrežama i forumima, iako je ta zabava često i prelazila granice dobrog ukusa, pa i imala elemente kaznenog djela. I tu je zapravo cijela priča oko VARgatea izašla iz okvira nogometa, sporta i navijačkih strasti.

Pokretanje videa... 03:18 Bruno marić pres najbolji momenti | Video: 24sata/Video

I Dinamo se narugao sucima, Istra negoduje dugo vremena, a Lokomotivin direktor Božidar Šikić, član izvršnog odbora HNS-a, izjavio je:

Hajduk, Dinamo, Lokomotiva, Istra... protiv sudaca

- Trude se ljudi u hrvatskom nogometu, u momčadi uvode mlade igrače, sve je super. Osim suđenja! Ono odlazi u sasvim drugom pravcu. Počelo se totalno odvajati od nogometa. Ne sude ga nogometaši, ljudi koji poznaju nogomet, nego neki priučeni ljudi. A sve završava tako da smo mi nogometaši glupi, a oni pametni. Uspjeli su napraviti to da mi više ne znamo što je ruka unutar šesnaesterca, što je izvan, što je jedanaesterac, a što nije... Što god suci dosude, tumačenje komisije jest u 99 posto slučajeva da je sudac bio u pravu. VAR se koristi kako bi se još više oštetili neki klubovi. To je napravljeno namjerno! A kod nas se sudi kao da su suci likovi iz Alan Forda! Uzmi sirotinji da bi dao bogatima! To je prepoznatljivo načelo suđenja naših sudaca. Jednostavno, to nije podnošljivo. Vuče hrvatski nogomet unatrag. Ako je u pet utakmica svaki put oštećena Lokomotiva, znači da to nije pošteno. Jer tko s oproštenjem j... Lokomotivu, ionako nema vojsku navijača, nikada nema frke, nitko se ne buni, sve je fino zagrebački, kulturno. Znaju suci da ih nitko neće maltretirati, da smo gospodski klub. Pa onda im je najlakše nas oštetiti. Pa, gospodo, sudite pošteno ako ste pošteni! A mi se borimo za što bolju poziciju. Nije nam isto jesmo li četvrti, peti ili šesti. To nam je bitno, jer to mi je novac.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Neviđen pritisak na suce, kako ga je nazvao Bruno Marić, počeo je i suce čeka paklenih posljednjih 13 kola. A posebna hajka Hajdukove obitelji na njega. Pa i prijetnje i druge gerilske metode udara na čovjeka, koje nemaju veze s poslom koji obavlja. Zato se i povukao.

- Prestat ćemo slati priopćenja i voditi konstruktivne razgovore. Želimo konkretne poteze - poručio je Lukša Jakobušić.

Hrvatskih sudaca u Europi nema

Što znači odlazak cijelog sudačkog vrha. Što se neće dogoditi, sigurno ne sad i odmah, prije kraja sezone.

I dok je HNS podignuo kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe koja je neovlašteno dala u javnost VAR snimke s utakmica i policija provodi istragu, Hajduk puca iz svih oružja. I nije jedini nezadovoljan.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL /(ilustracija)

Koliko god subjektivne bile i procjene, kao i argumenti obje strane, pa i realnost da suci griješe u svim ligama svijeta svaki vikend, a pamtimo i neke kardinalne pogreške ss svjetskih i europskih prvenstava, toliko je neoboriv argument na strani nezadovoljnika da naših sudaca nema u Europi. Odnosno ima, ali u drugoj ili trećoj ligi. Europska liga i Konferencijska liga. U Ligi prvaka ne, a još manje na velikim natjecanjima.

Moderniji VAR stoji nekoliko milijuna eura

Ako ni od Patrika Kolarića ne naprave elitnog suca, onda će to stvarno biti neuspjeh. A ovima koji ne vjeruju u poštenje neće pomoći ništa, tko god da dođe. Pa i da HNS uvede poluautomatski VAR, koji stoji nekoliko milijuna eura. Tko želi tenzije, uvijek će pronaći način da ih zakuha.

- Nema razloga da nam ne vjerujete.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od sat vremena govora i paljbe pitanjima koju je stoički podnio, ta je Marićeva rečenica postala najviralnija. Dok jedni tvrde da nikad neće vjerovati sucima, drugi se pitaju što Hajduk uopće želi, što je sporno kad su sve odluke ispravne.

Što slijedi? Marić je otišao, Hajduku to nije dovoljno, Disciplinska bi komisija HNS-a mogla kazniti Hajduk zbog objave snimki i poruka na službenim klupskim kanalima, ali u svemu tome treba smiriti tenzije. Marićev je potez samo prvi korak ka tome...