Gospodski potez Dinama: Bjelici i stožeru dali medalje za titulu

Dinamo je u Osijek ukupno odnio sedam medalja. Te su medalje posebno naručene za Bjelicu i njegov stožer. Naslov su "modri" proslavili još prije četiri mjeseca, a medalje su Bjelici i stožeru htjeli osobno uručiti

<p>Zanimljiva je bila uvertira u derbi u Gradskom vrtu. Čelnici<strong> Dinama </strong>prvi su se put od travnja i raskida ugovora susreli s Nenadom Bjelicom. Odlučio se Dinamo na gospodski potez. Medalje za osvojeni naslov prvaka 2020. godine osobno su uručili bivšem treneru i njegovom stručnom stožeru.</p><p><strong>Rene Poms, Martin Mayer, </strong>Nino Bule, Silvije Čavlina, Jasmin Osmanović i Karlo Reinholz i naravno Nenad Bjelica, dobili su medalje. Njih sedmorica surađivala su u Dinamu, sad surađuju u Osijeku. Do ožujka je Bjelica s Dinamom napravio nedostižnu prednost u HNL-u. Nakon toga je otišao iz Maksimira, potpisan je sporazumni raskid ugovora. Govorkalo se o tome kako će Dinamo medalje bivšim trenerima Igora Jovićeviću i Nenadu Bjelici poslati poštom, ali na kraju su odlučili da Bjelici osobno uruče medalju.</p><p>- Onaj prvi naslov prvaka iz 2018. nije moj, došao sam posljednje kolo, ali zato ovaj smatram svojim. Onaj si prvi ne pišem, ali ovaj ću si pisati - rekao nam je bivši trener "modrih" - prije pet mjeseci.</p><p>Službeno se ona titula iz 2018. godine vodi kao Bjeličina, ova ne, ali jasno je zašto on ovaj naslov smatra svojim, a onaj otprije dvije godine ne smatra svojim.</p><p>Naravno, kad smo doznali da je Bjelica dobio medalje od Dinama, kontaktirali smo trenera <strong>Osijeka </strong>i pitali ga za komentar poteza kluba iz Maksimira i donošenje medalja u Osijek.</p><p>- Nemam nikakvog komentara - kratko je poručio Bjelica.</p><p>Podsjetimo, Bjelica će od Dinama za sporazumni raskid ugovora dobiti oko 1,2 milijuna eura bruto. Dogovoreno je da taj novac sjeda u ratama bivšem treneru.</p><p>Bjelica je iz <strong>Maksimira</strong> službeno otišao u travnju, ali odnosi su počeli pucati još u ožujku, kad je uprava "modrih" odlučila da zbog krize uzrokovane korona virusom na nekoliko mjeseci smanji primanja igračima.</p><p>Prvenstvo je u tom trenutku bilo riješeno, u Maksimiru su nakon raskida s Bjelicom odlučili da momčad vodi Igor Jovićević, ali on se nije baš previše zadržao. Zoran Mamić vodio je momčad u posljednjim kolima i onda je nakon odbijenice Matjaža Keka, zbog slovenske reprezentacije, Mamić ostao na klupi. Prvi trenerski susret njega i Nenada Bjelice nakon 2013. godine prošao je očekivano korektno.</p><p>Pozdravili su se prije utakmice, a na kraju je Zoran Nenadu čestitao na pobjedi u derbiju. Osijeku su sigurno dodatno porasla krila nakon subotnje pobjede od 2-0, a ako dođu do četiri boda u u utakmicama protiv Istre 1961 i Rijeke, zasjest će na čelo HNL-a s utakmicom više od aktualnog prvaka.</p><p>Koeficijent da će Osijek biti prvak je sad pet, pada posljednjih tjedana, ali jasno je kako su Zagrepčani i dalje veliki favoriti za titulu. Dinamo ima jači i širi roster, kvalitetniju momčad i u Maksimiru vjeruju kako će opet na kraju biti najbolji.</p>