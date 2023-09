Gotova priča: Prosinečki i Rudeš sporazumno raskinuli ugovor! Već pola lige smijenilo trenere

Robert Prosinečki (54) više nije trener Rudeša! Legendarni hrvatski nogometaš sporazumno je raskinuo ugovor s novim hrvatskim prvoligašem, koji je nakon sedam kola HNL-a osvojio samo jedan bod i zauzima samo dno HNL-a s pet bodova zaostatka za Slaven Belupom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zajedno s Prosinečkim, Rudeš napušta njegov prvi pomoćnik Gordan Ciprić.

- Nemam što puno reći. Bili smo na sastanku Joe (op.a. Šimunić), Stipe (op.a. Čondrić) i ja. Sjeli smo, porazgovarali, vidjeli da je najbolje da se raziđemo i da svako, bez imalo ljutnje krene na svoju stranu - kratko je rekao Robert Prosinečki.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Josip Šimunić, direktor kluba, rekao je kako mu je vrlo teško zbog ove odluke.

- Osobno mi je izuzetno žao, jer Robert Prosinečki je velik gospodin i jednako tako odličan trener. Nažalost, tako je to u nogometu. I dogovorili smo se da je najbolje da prekinemo suradnju. Baš mi je teško… Ali rezultati su ti koji diktiraju neke stvari. Svi smo bili svjesni, pa i trener Prosinečki, da ulazimo iz druge u prvu ligu, znali smo da će biti teško, ali vjerovali smo da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Nažalost, nakon sedam kola imamo samo jedan bod, a naši se planovi nisu ispunili. Imamo još puno kola do kraja, dosta je bodova u igri i nadamo se da ćemo se dići što prije. Naravno, ovim putem još bih jednom zahvalio gospodinu Prosinečkom, što je uopće pristao biti dio naše priče u Rudešu - rekao je Šimunić.

Rudeš još nije odabrao novog trenera.

Čak peta trenerska promjena u sezoni

Odlazak Roberta Prosinečkog čak je peta trenerska promjena ove sezone u HNL-u. Podsjetimo, Mislav Karoglan 'trajao je' samo tri kola na klupi Istre, a zamijenio ga je Španjolac David Catala.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zatim se dogodila velika trenerska rošada, Igor Bišćan 'pao je' nakon poraza od AEK-a u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Dinamo nije dugo čekao i angažirao je trenera Rijeke, Sergeja Jakirovića.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rijeka je zamjenu za Jakirovića pronašla u Velikoj Gorici, točnije, u Željku Sopiću, pa je tako i Nenad Črnko morao pronaći novog trenera, a angažirao je donedavnog trenera saudijskog Al Nassra, Dinka Jeličića.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A teško je vjerovati kako će križaljka trenera u HNL-u stati na Prosinečkom. Ricardo Moniz sjedi na 'vrućem stolcu' u Slaven Belupu, koji je trenutno najbliži Rudešu na ljestvici...