Prosinečki navijačima Hajduka: Frustrirani ste. Već 18 godina govorite da ćete biti prvaci

Deset eura, može, hvala. Ipak, četniku nije plaća mala, pisalo je na transparentu u Kranjčevićevoj tijekom utakmice 5. kola HNL-a kada je Hajduk slavio protiv Rudeša (2-0). Sramotna poruka bila je upućena Robertu Prosinečkom, treneru Rudeša i bivšem igraču te treneru Crvene zvezde.

Torcida se ovom porukom požalila na cijenu ulaznice koja je bila 10 eura. Klub je zbog tog čina svojih navijača kažnjen s 4500 eura, a nakon tjedan dana oglasio se i sam Prosinečki.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

– Ružno je i niti malo ugodno, ali sve je već rečeno s tim transparentom, to ide Torcidi na dušu, ali ne znam zbog čega, vjerojatno zbog Marka Livaje. Stojim iza toga što sam rekao o njemu, Livaja je dobar igrač, ali se tako ne može ponašati. Što ima veze to što sam rekao, pa što se ovdje ne smije ništa reći? Uostalom, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Zar smo trebali Vedrana Ćorluku razapeti zbog toga što je rekao kako je Mislav Oršić bolji od Livaje? J…m mu mater, pa ja to ne razumijem - rekao je Žuti za Antenu Zadar.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nova sezona HNL-a počela je za Splićane kao iz snova. Imaju pet od pet, prvi su na ljestvici, a na naslov čekaju 18 godina. Prosinečki ih je malo bocnuo.

– Vi ste dolje u problemu jer ste frustrirani što osamnaest godina niste osvojili prvenstvo! Normalno je da se onda događaju ovakve stvari. Osamnaest godina već govorite da će te biti prvaci, ali niste! Što se tiče Torcide, njihova navijanja, punog stadiona i euforije, to je dobro za hrvatski nogomet - zaključio je Robert Prosinečki.