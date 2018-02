Govor kojim je Zidane nabrijao Luku i Real za razbijanje Juvea

🗣👏🏆 Go behind-the-scenes and watch Zidane's half-time team talk at the 2017 Champions League final! ¡El 'behind-the-scenes' durante la charla de Zidane en el descanso de la Final de la Champions 2017! 🎬 #EnelCorazóndeLaDuodécima 📺 Available on #RMTV