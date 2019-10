'Govorili su da će mi slomiti noge i da će ubiti moju ženu'

Granit Xhaka živi najteže dane u Arsenalu, klubu u kojemu je dogurao čak i do statusa kapetana. No u toj se ulozi, najblaže rečeno, nije snašao.

Švicarac su salve zvižduka Emiratesa ispratile u svlačionicu tijekom utakmice s Crystal Palaceom (2-2), a on je na to odgovorio bacanjem kapetanske trake i skidanjem dresa.

Pita li se Arsenalove navijače, tim si je činovima sam presudio, no budući da je sada ohlađene glave objasnio što se događalo i da je uputio ispriku, možda ipak nije sve tako crno za njega na Emiratesu.

- Jako me pogodilo ono što se događalo tijekom moje izmjene. Uvijek sam volio ovaj klub i za njega sam davao 100 posto na terenu i izvan njega. Strašno su me pogodile uvrede na društvenim mrežama i osjećaj da ljudi ne razumiju kroz što prolazim. Govorili su da će mi slomiti noge i ubiti ženu te poželjeli da mi kći dobije rak. To me strašno razljutilo, a točka usijanja dogodila se nakon reakcije publike dok sam odlazio s terena.

Cijela me situacija ponijela i svojom reakcijom povrijedio sam onaj dio navijača koji je uvijek uz klub i momčad i koji mene i suigrače puni pozitivnom energijom. To mi nije bila namjera i zbog toga im se ispričavam.

Nadam se da ćemo svi zajedno ponovno početi poštovati jedni druge te da ćemo krenuti naprijed u pozitivnoj atmosferi - napisao je u pismu.

Arsenal u subotu dočekuje Wolverhampton, no prošlo je premalo vremena da bi se ovo tako brzo zaboravilo i krenulo dalje. Uostalom, ni Emery nije htio odgovoriti na pitanje što planira sa Švicarcem...