Još nam je to trebalo: Brekalo vjerojatno 'out' do kraja Eura 'Mini vatreni' teško su poraženi od Rumunjske (1-4) na startu Europskog nogometnog prvenstva za mlade (U21), a osim četiri gola u našoj mreži, susret je obilježila ozljeda Brekala koji bi mogao duže izbivati s terena