Gračan nakon teškog poraza od Islanda: 'Daleko smo od njih'

Hrvatske nogometašice okončale su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu 0-5 porazom na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja.Kako je prva utakmica ovih reprezentacija prije četiri dana u Puli završila pobjedom Islanda 4-0, Islanđanke su izborile nastavak kvalifikacija s ukupnih 9-0.

Golove za Island u uzvratu su postigle Eiriksdottir (35), Hermannsdottir (40), Tryggvadottir (57) i Zomers (87, 90+3).

- Teško je bilo očekivati nakon utakmice u Puli da se nešto može napraviti. Cure su pokušale, ali naišli smo na reprezentaciju koja je na puno višoj razini od nas, i u snazi, trci i tehničkim elementima. Još smo daleko od svega toga, ali najvažnije je da cure iz ovoga izvuku pouku, iz utakmice u Puli i uzvratne utakmice, da protiv uvjetno rečeno slabijih momčadi ne radimo takve greške. Ovdje se takve greške kažnjavaju. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovoj razini. Najvažnije od svega je da zadržimo kontinuitet s mlađim curama i vjerujem da će sljedeće kvalifikacije pokazati ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli. Nije bilo sve loše, ali i to se događa - rekao je nakon utakmice izbornik hrvatske ženske reprezentacije Nenad Gračan.