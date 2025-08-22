Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTPUNA DEMOKRACIJA

Grad odobrio Dinamov statut! Evo u kojem roku će biti izbori

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Grad odobrio Dinamov statut! Evo u kojem roku će biti izbori
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon što je u utorak izglasan novi Statut Dinama kojim su omogućeni prvi demokratski izbori, trebalo je pričekati da ga Grad Zagreb prihvati, što se u petak i dogodilo

Dinamo proživljava povijesne promjene u 2025. godini. Svlačionica je potpuno 'preuređena', stručni stožer je nov, a sada je došla i točka na "i" dugogodišnje borbe Dinamovih navijača - izglasan je novi Statut koji omogućava prve potpuno demokratske izbore. Nakon što je Statut izglasan u utorak, trebalo je čekati potvrdu Grada Zagreba, koja je sada i stigla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti 01:03
Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video

"Drage Dinamovke i Dinamovci, veliko nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, na ponos i sreću svih nas, potvrdio novi Statut GNK Dinamo usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza", poručili su iz Dinama.

Tako sada više nema nikakve prepreke da se održe demokratski izbori u Maksimiru, a zakonski rok je 28 dana. Sada će se svih 50 članova Skupštine birati demokratskim putem. Bad Blue Boysi najavili su i koreografiju kako bi obilježili ovaj povijesni trenutak za klub. Datum izbora za sada nije poznat. Podsjetimo, članovi Dinama sada biraju vodstvo kluba. Zvonimir Boban će predvoditi listu Dinamovo proljeće, a teško će biti pronaći nekoga tko će mu se suprotstaviti. Iako je za očekivati da Boban pobijedi i postane predsjednik, on želi biti izabran od strane naroda, putem demokracije, jer se i sam za to zalagao godinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću i Italiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću i Italiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi
MALO TOGA OSTAVILA MAŠTI

FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, Nizozemka je sa zaručnikom Jakeom Paulom posjetila Como

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025