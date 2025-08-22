Grad odobrio Dinamov statut! Evo u kojem roku će biti izbori

Dinamo proživljava povijesne promjene u 2025. godini. Svlačionica je potpuno 'preuređena', stručni stožer je nov, a sada je došla i točka na "i" dugogodišnje borbe Dinamovih navijača - izglasan je novi Statut koji omogućava prve potpuno demokratske izbore. Nakon što je Statut izglasan u utorak, trebalo je čekati potvrdu Grada Zagreba, koja je sada i stigla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video

"Drage Dinamovke i Dinamovci, veliko nam je zadovoljstvo izvijestiti Vas da je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, na ponos i sreću svih nas, potvrdio novi Statut GNK Dinamo usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza", poručili su iz Dinama.

Tako sada više nema nikakve prepreke da se održe demokratski izbori u Maksimiru, a zakonski rok je 28 dana. Sada će se svih 50 članova Skupštine birati demokratskim putem. Bad Blue Boysi najavili su i koreografiju kako bi obilježili ovaj povijesni trenutak za klub. Datum izbora za sada nije poznat. Podsjetimo, članovi Dinama sada biraju vodstvo kluba. Zvonimir Boban će predvoditi listu Dinamovo proljeće, a teško će biti pronaći nekoga tko će mu se suprotstaviti. Iako je za očekivati da Boban pobijedi i postane predsjednik, on želi biti izabran od strane naroda, putem demokracije, jer se i sam za to zalagao godinama.