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SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA

Graf je kupio Bambin dres za 3580 eura i dao mu ga natrag

Piše Ivan Tomašković,
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Graf je kupio Bambin dres za 3580 eura i dao mu ga natrag
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Aukcija je započela u petak s početnom cijenom od 140 eura, a završila u nedjelju u podne

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Sportski direktor Hajduka Robert Graf kupio je na službenoj klupskoj aukciji dres Abdoulieja Sanyanga Bambe, u kojem je Gambijac zabio pogodak protiv Ajaxa u pobjedi Hajduka 2-1 u Konferencijskoj ligi. 

Riječ je o bijelom, potpisanom dresu koji je Bamba nosio u prvom poluvremenu utakmice protiv Ajaxa, kada je u 37. minuti zabio za vodstvo Hajduka. Aukcija je započela u petak s početnom cijenom od 140 eura, a završila u nedjelju u podne. Pristigle su ukupno 62 ponude, a najviša je iznosila 3580 eura.

Bambin dres bio je unaprijed određen za aukciju, ali je igraču nakon utakmice bilo žao što ga neće moći zadržati kao uspomenu na jedan od najvažnijih pogodaka svoje karijere. Želio ga je pokloniti bratu.

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Graf je doznao za njegovu želju pa se uključio u aukciju, nadmetao s ostalim ponuđačima i na kraju ponudio najviše. Kupljeni dres potom je poklonio Bambi. Priča je postala javna nakon objava na Instagramu. Bambin brat objavio je fotografiju dresa i emotivnu poruku u kojoj je izrazio ponos zbog njegova pogotka u Konferencijskoj ligi.

- Gledati svog brata kako blista na tako velikoj pozornici ispunjava me ponosom koji se ne može opisati riječima. Znati da je moj dres bio dio tog prekrasnog trenutka čini sve još posebnijim - napisao je Bambin brat i poželio mu još mnogo uspjeha i poručio mu da zaslužuje sve što mu se događa. Bamba je njegovu objavu podijelio na svojem profilu - Ovaj je za tebe, brate - napisao je Bamba.

Susret 10. kola Prve HNL Hajduk - Varaždin
Foto: Zvonimir Barisin

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