Graf: Problema s Livajom nije bilo, mora se izboriti za mjesto u ekipi. Ništa nije poklonjeno...

Hajduk je pobjedom 4-0 protiv Rudeša u Velikoj Gorici stigao do četvrte uzastopne prvenstvene pobjede i nakon šest odigranih kola preuzeo vrh HNL-a. Splićani su uz to izborili i plasman u Konferencijsku ligu, a početak sezone donio je nekoliko važnih promjena u momčadi. Jedan od ljudi koji su imali važnu ulogu u slaganju aktualnog kadra je sportski direktor Robert Graf. Poljak je u Hajduk stigao krajem prošle sezone, a ovog ljeta sudjelovao je u realizaciji nekoliko ulaznih i izlaznih transfera.

Klub je tijekom prijelaznog roka napustio Rokas Pukštas, koji je prodan, dok je transferiran i Niko Sigur. Uz potencijalne bonuse, Hajduk bi od ta dva posla mogao uprihoditi gotovo deset milijuna eura. Graf je istodobno radio na dovođenju novih igrača pa su na Poljud stigli Marin Šotiček, Alberto del Moral, Michael Acapandié i Alec van Hoorenbeeck, dok su u završnici prijelaznog roka momčad pojačali Khalil Fayad, Carlos Martin i Leander Dendoncker.

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Hajdukov sportski direktor u međuvremenu je gostovao u Dnevniku Nove TV, gdje je govorio o prijelaznom roku, financijskim mogućnostima kluba, novim igračima, suradnji s trenerom Gonzalom Garcijom te odnosu s Markom Livajom. Dotaknuo se i dugoročnih planova vezanih uz momčad i sportski sektor.

Kako ocjenjujete Hajdukov ovogodišnji prijelazni rok?

- Bio je ovo dobar tjedan, ali još je puno posla pred nama. Kada smo potpisali Dendonckera, znali smo da ćemo ga morati čekati. Mislim da će nakon reprezentativne stanke biti potpuno spreman odigrati 90 minuta za nas. Očekujem od svakog pojačanja da radi razliku, to je bila i poanta njihova dovođenja. S Carlosom Martinom, jasno, zato što dolazi iz Atletico Madrida, zato što je startao u prvoj utakmici za Atletico u La Ligi, očekivanja su velika, ali ne želim stavljati dodatan pritisak na igrača. Znamo njegove kvalitete i vjerujemo da može raditi razliku u napadu.

Koliko je bilo zahtjevno planirati prijelazni rok s ograničenim financijskim mogućnostima? Hoće li prodaje Pukštasa i Sigura omogućiti veći budžet za zimu?

- Nije bilo ekstremno teško jer sam znao da je to realnost. Nisam bio iznenađen što nemam novca za to, odnosno što imam malo novca – jer smo nešto malo platili za Aleca i Khalida. Što se tiče priljeva novog novca u zimskom prijelaznom roku – vidjet ćemo. Ovisi o tome što će nam trebati, o prilikama koje će se ponuditi na tržištu, ali sama činjenica da smo zaradili novac prodajama ne znači da ga moramo potrošiti.

Je li Hajduk doista imao ponudu MLS kluba vrijednu četiri milijuna eura za Michelea Šegu?

- Nismo nikada primili službenu ponudu za Michelea, ali znam da Michele želi ostati u Hajduku.

Je li na Poljud stigla neka konkretna ponuda za Šimuna Hrgovića?

- Na početku prijelaznog roka dobili smo ponudu za njega, ona nije bila dovoljno visoka za nas, odlučili smo pregovarati, drugi klub je odlučio ne licitirati dalje.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za koliko ste uspjeli smanjiti ukupne godišnje izdatke za plaće igrača?

- Zajedno s primanjima novih igrača, prodajom igrača i raskidom nekih ugovora, uspjeli smo smanjiti iznos plaća igrača za otprilike 3 milijuna eura godišnje. I mislim da je trenutni iznos održiv, možda ga možemo čak i još malo smanjiti.

Koliku važnost pri dovođenju igrača ima njihov karakter i način na koji se uklapaju u momčad?

- Jako je važno, ali ovo je područje na kojem još moramo napredovati. Nismo radili puno na tom polju, odradili smo osnove – pozadinsku provjeru, malo veću pozadinsku provjeru kako bismo analizirali igrače, ali želimo i hoćemo uvesti psihološke testove za kandidate, kako bismo provjerili kakav nam igrač potencijalno stiže. Tako da je to područje u kojem još moramo napredovati. A sam proces izgleda ovako: prvo imate filter kroz brojke, kada igrači zadovolje tražene standarde imate video analizu, jer morate vidjeti je li ono što brojke pokazuju realnost i na terenu. Ako je to slučaj, prelazimo na video skauting i idemo dalje na iduće korake – u savršenom scenariju na psihološki test i onda gledanje igrača uživo te sve ostale stvari koje se tiču potencijalnog angažiranja igrača.

Kako biste opisali suradnju s trenerom Gonzalom Garcijom i njegovo trenersko znanje?

- Gonzalo mi se jako sviđa, mislim da je prije svega vrlo dobra osoba koja može izgraditi kvalitetne odnose s igračima i da je sjajan trener za ofenzivu. Očito još postoje neki aspekti posla na kojem on i mi zajedno moramo raditi, ali to se odnosi na sve, to se odnosi na mene i svakog zaposlenika kluba. No imam osjećaj da, ako mu pružimo podršku koju treba, on može biti jako uspješan trener.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Koliko slobode imate u sportskom sektoru i kako izgleda suradnja s predsjednikom Ivanom Bilićem pri donošenju odluka?

- Raspravljamo zajedno, ali odluke su naše, odluke donosimo Gonzalo i ja na kraju dana. Ali takav je bio dogovor od prvog dana. On ima jako puno drugih stvari kojima se mora baviti, a što se tiče sportskog dijela – zato angažirate ljude da rade svoj posao. Angažirate specijalista da se bavi poslom specijalista, a ne govorite mu što treba raditi. Možete ga promijeniti ako niste sretni s njim, to je uloga predsjednika.

Jeste li u jednom trenutku bili blizu odluke da Marko Livaja napusti Hajduk nakon sukoba na početku sezone? Koliko je bilo teško riješiti tu situaciju?

- Nismo bili blizu rastanka, samo smo pokušali implementirati jednaka pravila za sve. To je sve i sretan sam što je Marko to prihvatio u jednom trenutku. Jako sam zadovoljan Markom, mislim da je Marko jako važan i još uvijek može biti jako važan za klub. Sada imamo veliki roster i puno utakmica pred sobom, a Marko je legenda kluba i važan igrač za Hajduk, ali kao i svi ostali - mora se boriti za svoje mjesto u početnoj postavi. Ništa nije poklonjeno. A svi počeci su malo teški, jer morate malo “čekirati” jedni druge i to je sve. Ali među nama nije bilo zle krvi od prvog dana.

Što vam se trenutačno čini izglednijim kada je riječ o Livajinu ugovoru – odlazak nakon isteka ugovora ili nastavak suradnje?

- Ovo nije nešto o čemu ćemo raspravljati danas, jer kao što sam rekao - počet ćemo interno raspravljati o mogućim produženjima ugovora nakon što završi prijelazni rok u rujnu, a prvi ljudi s kojima ćemo razgovarati o toj temi su igrači.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kada ste stigli u Hajduk, dosta se govorilo o vašoj izjavi o intenzitetu igre. Jeste li sada zadovoljni Hajdukovim fizičkim pokazateljima i vidite li napredak?

- Mislim da sam pogrešno shvaćen, rekao sam da je u posljednjim utakmicama koje je Hajduk igrao tada intenzitet bio slabiji nego u mom prethodnom klubu. Hrvatska liga sama po sebi, nogometno, je sjajna kada govorimo o talentu, o tehničkim mogućnostima. Ali što se tiče intenziteta, ona je slabija od poljske - i to nije moje mišljenje, to su činjenice. Ali zato i radimo na tim brojkama i postavili smo neke granice i ciljeve koje pokušavamo dostići i to je bio jedan od najvažnijih faktora kada smo potpisivali igrače - da mogu ostvariti te brojke po fizičkim mogućnostima. Tako da nisam u potpunosti zadovoljan, ali polako stižemo. Jer morate razumjeti da ne možemo promijeniti momčad u jednom prijelaznom roku. U procesu smo rekonstrukcije ekipe, okoline, svega i to zahtijeva vrijeme.

- Dobro je, jako je dobro što smo se uspjeli plasirati u Europu, jer nam to daje nešto vremena kako bismo nastavili s poslom koji smo započeli. Ali ekipa koju gradimo će biti intenzivna, u to budite sigurni.