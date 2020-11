U studenom pro\u0161le godine na\u0161e su reprezentativke senzacionalno pobijedile Latviju u gostima pa onda i Njema\u010dku kod ku\u0107e za\u00a0prvo mjesto nakon prva dva kola. Zbog korona virusa 3. i 4. kolo se igra u balonu u Rigi, a na\u0161e reprezentativke imaju priliku osigurati put u \u0160panjolsku i Francusku. Od 18.45 na\u0161e ko\u0161arka\u0161ice igraju protiv Latvije, opet u gostima i to opet u Rigi. Nadamo se da \u0107e biti i\u00a0sli\u010dan rezultat.\u00a0

- Prve smo u grupi, ako pobijedimo, sto posto idemo na Europsko prvenstvo. Zagrist \u0107emo jo\u0161 vi\u0161e ba\u0161 zbog toga. Tko god da je ispred nas, bila to Latvija, Njema\u010dka ili Makedonija, mi \u0107emo u\u0107i sto posto u utakmicu.\u00a0Nepravedno je \u0161to opet igramo u gostima protiv Latvije. Zbog situacije s koronom\u00a0morali smo prihvatiti takve uvjete. Bila bi druga\u010dija pri\u010da da smo u Hrvatskoj, no to nas ne\u0107e pokolebati i ne razmi\u0161ljamo previ\u0161e o tome, fokusirane smo da do\u0111emo cilja. Odli\u010dna je atmosfera u svla\u010dionici, dobra smo klapa.\u00a0

Latvijci su dobili doma\u0107instvo i pristupili ozbiljno zadatku. Na snazi su sve mogu\u0107e mjere, a igra\u010dicama su na raspolaganju u svakom trenutku.

- Neke od nas cura smo kretale iz na\u0161ih klubova, drugih zemalja. Kako smo dolazili u Rigu, tako su nas do\u010dekivali autobusom ili privatnim automobilima.\u00a0Odmah su nas odvezli do hotela. Po dolasku u hotel smo se odmah i testirale. Nakon testiranja vam daju klju\u010deve od hotelske sobe. \u010ceka se par sati na\u00a0rezultate, vrlo su ljubazni i pristupa\u010dni. Svaka ekipa ima svoje vrijeme doru\u010dka, ru\u010dka, ve\u010dere i treninga. I nikada se ne dogodi da smo vi\u0161e od dvije ekipe unutar restorana. Svatko je udaljen metar i pol'. Svaka ekipa ima svoj kat pa nam to omogu\u0107uje da provodimo vrijeme zajedno. Mo\u017eemo se podru\u017eiti u hodniku ili eventualno u dvori\u0161tu - ka\u017ee nam Simpati\u010dna Mia.

Ro\u0111ena Rije\u010danka, visoka 1,80 m, se u ko\u0161arku zaljubila jo\u0161 u djetinjstvu. A za sve je 'kriv' njezin otac.

- Ko\u0161arku sam krenula igrati zbog svog oca. \u010cesto je dolazio na ko\u0161arka\u0161ko igrali\u0161te u kvart,\u00a0\u00a0jednog dana sam oti\u0161la s njim i tako je krenula moja ljubav.\u00a0

Kada ste \u017eena i jo\u0161 uz to uspje\u0161na ko\u0161arka\u0161ica, morate se nositi s odre\u0111enim stereotipima i komentarima. Ma koliko god bilo bolno, s tim se nau\u010di\u0161 nositi, priznaje Mia.

- Komentara \u0107e uvijek biti. Prije je uvijek toga bilo. Imali bi gledatelje koji bi nas sa svakakvim komentarima poku\u0161ali isprovocirati. Bilo je vrije\u0111anja, nekih pohvala na ra\u010dun fizi\u010dkog izgleda, ali nasmije\u0161 se i ide\u0161 dalje, igra\u0161 dalje.

Nakon Francuske, Hrvatske i Italije, hrvatska ko\u0161arka\u0161ica je nedavno potpisala za njema\u010dki Hannover. Igrala je godinama u talijanskim klubovima, a gdje joj je bilo najbolje, te\u0161ko je odlu\u010diti.

- \u0160to se ti\u010de Njema\u010dke, sve je to nekako i dalje\u00a0dosta\u00a0svje\u017ee. Na prvi pogled mi se \u010dini vrlo organizirano. Oni su jako pedantni. Klubovi su jako organizirani i imaju dobre uvjete. Sve ostalo ovisi o na\u010dinu \u017eivota. Kakvi su ljudi, jesu li topli, hladniji.\u00a0Dr\u017eave se razlikuju po na\u010dinu \u017eivota. Kakvi su ljudi, jesu topli, hladniji.\u00a0Iskreno, gdje god da sam igrala, imala sam ugodnu sezonu, bez ikakvih problema, bitno je da je ekipa dobra, kvalitetni ljudi, ambiciozni i naravno da Uprava obavlja svoje zadatke na vrijeme i da mi igra\u010dice obavljamo svoje zadatke kako spada.

Da se maknemo malo od ko\u0161arke. Kako provodi\u0161 slobodno vrijeme?

- Volim pro\u010ditati dobru i kvalitetnu knjigu. Volim duboke \u017eivotne teme, to me dosta zadovoljava. Volim pogledati film i oti\u0107i u prirodu. Volim knjige koje pi\u0161u o tome kako bolje \u017eivjeti\u00a0\u017eivot i kvalitetnije. Ve\u0107inom se radi o misaonim knjigama, nisam od romana. \u017delim unaprje\u0111ivati sebe.

Iako se u ko\u0161arku zaljubila na prvu i od toga \u017eivi, ne\u0161to drugo je ipak numero uno. To je pjevanje koje joj je najve\u0107a strast.

-\u00a0\u00a0Glazba je moja najve\u0107a strast.\u00a0Bila sam u zboru u Osnovnoj\u00a0\u0161koli osam godina. Nije da se ne bi znala sna\u0107i uz mikrofon ako bude ikad potrebno.\u00a0Nikad nisam etiketirala pjesme i previ\u0161e birala. Mene ako dotakne pjesma, pa bio to rock ili neka na\u0161a doma\u0107a pjesma, bez problema \u0107u je slu\u0161ati i zapjevati.\u00a0

Prije godinu dana, Mia je \u0161etala aerodrom \u010dekaju\u0107i let za Italiju, a onda je susrela jedno poznato lice. Bio je to hrvatski pjeva\u010d Petar Gra\u0161o koji joj je i obe\u0107ao ne\u0161to.

- Gospodin Gra\u0161o je, ako se dobro sje\u0107am, obe\u0107ao da \u0107e nam pjevati ako se plasiramo na Europsko prvenstvo. Duet s njim? pa za\u0161to ne? - smije se simpati\u010dna Hrvatica.\u00a0

Kao ste sporta\u0161, vrijeme je luksuz. Stalno ste na treninzima, slobodno vrijeme koristite maksimalno za sebe pa kuhanje nekako ostavite po strani. U Italiji to pak nije problem jer na raspolaganju imate pizzu i \u0161pagete, a kako nam Mia ka\u017ee, to bi mogla jesti svaki dan.

- Zaljubljena sam u talijansku kuhinju. Uz njih se \u010dovjek svaki dan navikne jesti pa\u0161tu. To mi nije problem. Volim hranu, skuhat \u0107u naravno, ali nemam previ\u0161e vremena za kuhati neke specijalitete. Moje kuhanje je brzinski u pola sata. Volim pojesti neko dobro jelo, posebno obo\u017eavam na\u0161u ribu, mesinu, ina\u010de moji roditelji su porijeklom\u00a0Li\u010dani, kad se radi o mesu, tu sam glavna - ka\u017ee nam ona.\u00a0

Dok ste u sportu, toliko ne razmi\u0161ljate o tome. Ali \u0161to kada do\u0111e vrijeme za to? Naravno, radi se o mirovini koje se mnogi sporta\u0161i pribojavaju, a ikako joj je tek 28 godina i jo\u0161 je puno godina igranja ispred nje,\u00a0Mia je ve\u0107 udarila temelje i za tu fazu \u017eivota.\u00a0

- Po\u010dela sam studirati ekonomiju. Mogla bi to eventualno zavr\u0161iti kroz koju godinu dok igram ko\u0161arku. Dosta sam poduzetna pa se zami\u0161ljam u nekim poduzetni\u010dkim vodama - zaklju\u010dila je ona.\u00a0

A do tada... Na redu su neki drugi planovi. Prvo je cilj pobijediti Latvijke za plasman na EuroBasket\u00a0pa u miru zapjevati s Petrom Gra\u0161om.

