Grbić branio cijelu utakmicu za Atletico: Ovo je velika noć...

Hrvatski vratar Ivo Grbić, koji je ljetos razmišljao o odlasku iz Atletico Madrida zbog male minutaže, u subotu je branio čitavu utakmicu u pobjedi od 4-1 nad Celtom nakon čega je izjavio da želi više braniti.

- Jako sam sretan. Hvala ekipi i trenerima na pomoći, ovo je za mene velika noć, za čitav život - izjavio je 26-godišnji Grbić za internetsku stranicu Atletica.

Na madridskom stadionu Metropolitano prvi je put proveo svih 90 minuta na terenu u nekoj utakmici španjolskog prvenstva. U prethodnoj protiv Real Sociedada branio je zadnjih pet minuta kada se ozlijedio prvi vratar Jan Oblak.

- Bila nam je ovo važna pobjeda. Sada nam je cilj iduća utakmica u Ligi prvaka protiv Bayer Leverkusena, želimo i u njoj pobijedit - napomenuo je Grbić koji se ljetos vratio iz francuskog Lillea gdje je bio na jednogodišnjoj posudbi.

- Želim uživati puno više uz ove navijače, puno im hvala na podršci - istaknuo je.

Slovenski 29-godišnji vratar Oblak prošle sezone nije propustio niti jednu utakmicu, a u subotu je također trebao braniti no u posljednji tren je osjetio bol.

- Oblak je ujutro bio odlučio da neće braniti, da nije dovoljno spreman za utakmicu pa da mjesto među vratnicama prepušta svom kolegi. Mislim da je to bila dobra odluka - izjavio je Atleticov trener Diego Simeone na konferenciji za medije.

- Pozicija vratara je teško mjesto pa je potrebno biti maksimalno spreman. Oblak se nije osjećao spremnim jer još uvijek osjeća posljedice udarca dobivenog u ranijoj utakmici s Real Sociedadom. Vidjet ćemo hoće li braniti u utorak u Ligi prvaka - dodao je.

Oblak je bio branio u prošloj europskoj utakmici s Portom, četiri dana nakon primljenog udarca u San Sebastijanu.

- Jan je jako dobra osoba i jedan od najboljih vratara na svijetu. On mi pomaže da se u glavi bolje spremim. Nije lako, stotinu puta sam razgovarao s njim. On mi je važna osoba ovdje zajedno s trenerom vratara i trenerom (Simeoneom). Također mi pomaže i (crnogorski branič) Stefan Savić. On i Oblak su legende ovdje, dugo su u klubu - rekao je Grbić.

Ivo Grbić je u ljeto 2020. godine bio prešao iz zagrebačke Lokomotive u Atletico za koji je dosad nastupio u tri službene utakmice. U prvoj sezoni je bio pričuva Oblaku te branio u jednoj utakmici kupa, a onda je drugu sezonu proveo u Lilleu gdje je upisao 29 nastupa.

