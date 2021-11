Cijelu sam karijeru radio za taj trenutak, sanjao ga. Pokušao sam emocije maknuti sa strane i energijom, pričom i pristupom nastojati da me ekipa osjeti na golu i dobije samopouzdanja. Je li mi se javio Tonči Gabrić? On je legenda, meni, Subi i Kali uvijek je pričao o svojim uspjesima, Ligi prvaka, a sad i ja igram Ligu prvaka i za reprezentaciju, rekao je Ivo Grbić nakon debija u hrvatskom dresu na Malti.

- Izbornik i treneri rekli su mi da vjeruju u mene i da sve što radim u klubu, prenesem u reprezentaciju. Znaju moj mentalitet i karakter. Gledao sam svaku utakmicu reprezentacije i ovo je ogroman uspjeh za mene. Nisam čak uspio ni prespavati.

A za cijelu reprezentaciju bio bi plasman na Svjetsko prvenstvo u nedjelju dobijemo li Rusiju.

- Znamo ih dobro, u stožeru imamo Ćorluku i Olića koji su igrali tamo i znaju sve o ruskim igračima. Moramo odigrati pametno, hladne glave, publika će nas nositi i očekujem šahovsku bitku. Rusi su se jučer raspucali, ali ovo će biti druga priča. Pričao sam i s Vlašićem o njima.

A o punom Poljudu?

- Za svakog će od nas to biti posebna utakmica, ja ću biti prvi put s reprezentacijom u svom gradu. Dok sam bio u Hajduku, nisam doživio pun Poljud. Nadam se da ćemo se svi veseliti usprkos ovoj velikoj nervozi uoči utakmice.

Da se vratimo još malo na Maltu, kako ste vi doživjeli Brozovićev autogol?

- Uh, bilo je baš čudno. Vidio sam da ima loptu na nozi, pa da odjednom ide u gol. Gledam, što je ovo. Teško za objasniti, dogodi se jednom u karijeri valjda, i meni je na debiju.

Igrate Ligu prvaka, sada ste i broj jedan u reprezentaciju, je li ovo sezona iz snova?

- Jest! Povukao sam riskantan potez otišavši iz komforne situacije u Atleticu prema Lilleu. Znao sam da će nakon naslova biti puno teže ove sezone što i jest. Ne igramo dobro u prvenstvu, ali vjerujem da ćemo se popraviti jer u LP-u igramo odlično. Prezadovoljan sam i mislim da ću s kontinuitetom biti još bolji, da ću napredovati.

Vratimo se u prošlost i vaše razdoblje u Hajduku...

- Bio sam tužan kad sam odlazio, Hajduk mi je dao puno toga i najzaslužniji je za sve u mojoj karijeri. Najzahvalniji sam na svijetu, to je moj klub, moj grad iako nisam ostvario sve što sam sanjao. No možda nisam tada bio dovoljno dobar i morao sam težim putem. Sad sam došao do najveće razine.

Neke statistike kažu da ste među 10 posto najboljih golmana u Europi ove sezone?

- Da, osjećam da sam dio elitnog društva. Prošlu sezonu nisam igrao skoro ništa i imam još puno prostora za napredak. Kad sam došao u Atletico, ostajao sam nakon svakog treninga sa Suarezom, Saulom i Felixom raditi na završnici. Imam još puno potencijala - završio je golman Hrvatske.