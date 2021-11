Slatki su bili snovi na Malti. Nakon sedmice u domaćoj mreži, suprotno tradiciji, hrvatski nogometaši ostali su prespavati i u poslijepodnevnim satima, nakon treninga, čarterom će krenuti za Split. Gdje ih, znamo i toliko iščekujemo, u nedjelju od 15 sati čeka Rusija, u odlučujućoj utakmici za odlazak na SP u Katar.

A utakmicu na Malti posebno će pamtiti Ivo Grbić. Nekadašnji hajdukovac debitirao je u hrvatskom dresu u ovakvom trenutku. I to nije sve, izbornik Dalić najavio je da će Grbić braniti i protiv Rusije.

Pa ćemo uskoro s Malte čuti i njegove dojmove, kao i dojmove Marija Pašalića koji se jučer upisao među strijelce.

- Rekli smo da će protiv Malte igrati oni igrači koji su u najboljoj formi, a Grbić je u ovom trenutku u boljoj formi nego Livaković. Dominik nije izgubio svoje mjesto, on je i dalje golman broj jedan u hrvatskoj reprezentaciji, ali odlučili smo da brani Grbić. To je odluka iza koje smo svi stali, Grbić ima našu veliku podršku i on će braniti i u Splitu - otkrio je Dalić, prenosi HNS.