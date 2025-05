Grci posustali u pustinji: Fener i Monaco u euroligaškom finalu

Košarkaši Fenerbahčea i Monaca borit će se u nedjeljnom završnom dvoboju Final Foura u Abu Dhabiju za naslov prvaka Eurolige, nakon što su u večerašnjim polufinalnim dvobojima svladali grčke predstavnike i višestruke europske prvake, Panathinaikos i Olympiakos.

U prvom polufinalu je Fenerbahče svladao prošlogodišnjeg prvaka, atenski Panathinaikos, 82-76, a u drugoj polufinalnoj utakmici je Monaco sa 78-68 bio bolji od pirejskog Olympiakosa.

Foto: Rula Rouhana

Za Fenerbahče će to biti četvrto finale, a prvo nakon 2018., u kojem će pokušati doći do drugog naslova, dok će se Monaco po prvi put boriti za euroligaški trofej i pokušati postati tek drugi klub iz Francuske košarkaške lige s naslovom europskog prvaka, nakon što je to uspjelo samo Limogesu 1993.

Dvoboj Monaca i Olympiakosa je rezultatski bio izjednačen do sredine treće četvrtine, a onda je momčad Vasilisa Spanoulisa, otišla do 13 koševa prednosti (55-42). Olympiakos je serijom 9-0 došao do -5 (55-51), ali je na prijelazu iz treće u zadnju četvrtinu Monaco uzvratio serijom 9-0 za 64-51 i zapečatio pobjedu, jer se grčka momčad više nije uspjela približiti na manje od sedam poena zaostatka.

Foto: Rula Rouhana

Monaco su do pobjede predvodili Alpha Diallo s 22 koša i šest skokova te Mike James koji je uz 17 poena imao po sedam skokova i asistencija. Olympiakosu nije pomogao 31 koš Evana Fourniera, jer je dvoznamenkasti učinak imao još samo Nigel Williams-Goss s 12 poena.

Vasilis Spanoulis, koji je kao igrač dvaput vodio Olympiakos do euroligaškog naslova, sada može postati i legendom Monaca u ulozi trenera, uspije li donijeti naslov košarkaškog prvaka Europe na Azurnu obalu. Finalni dvoboj Fenerbahčea i Monaca na rasporedu je u nedjelju s početkom u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu.