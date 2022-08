Grci razbili Hrvate u utakmici na rubu tučnjave, padali i crveni kartoni! 'Krivi smo mi igrači'

Težim putem hrvatski odbojkaši morat će do Europskog prvenstva. U drugom kolu kvalifikacija, ujedno i derbiju skupine, uvjerljivo su izgubili od Grčke u Glyfadi 0-3 (12-25, 23-25, 13-25), odakle se vraćaju potpuno nadigrani, potonuli. Ili, kao što će Petar Đirlić reći:

- U definitivno našoj najgoroj utakmici ovog ljeta.

U kojoj su nešto od odbojke kojom su osvojili Mediteranske igre (i tamo pobijedili Grke 3-0) pokazali tek u drugom setu. Taj drugi set morao je otići u hrvatsku korist, vodili su igrači Cedrica Enarda cijelim tijekom istog, najviše 12-5, no domaćini nisu digli ruke od istog, već prvi put poveli u setu s 24-23 i osvojili ga idućim poenom, doduše uz sudački previd.

I tu je otprilike bilo jasno što će uslijediti jer vratiti se nakon takvog raspleta, s danom u kojem nema raspoloženog igrača, nije bilo moguće. Pritom su naši nasjeli i na grčke provokacije, točnije onaj za kojeg bi svi rekli da je najmirniji, Ivan Mihalj. Nakon jednog grčkog bloka na Sedlačeku reagirao je nepotrebno, prošao ispod mreže na protivničku polovicu terena što je zabranjeno, ali ostalo je, srećom, uz naguravanje samo na verbalnom sukobu. Mihalj je dobio crveni karton, kao i domaći Protopsaltis iako on nije bio taj koji ga je zaslužio. I on je, između ostalih, bio onaj čije smo servise teško hvatali nedjeljnog predvečerja u Glyfadi.

- Ušli smo u utakmicu jako nedisciplinirano, brzo su nas nagazili sa servisom i nismo se baš dobro snašli u njihovoj igri. Pokušali smo poslije sa zamjenama, ali to nije urodilo plodom. Ne možemo puno pozitivnog izvući iz ove utakmice, svu odgovornost trebaju preuzeti igrači. Sigurni smo da se ovakva utakmica neće ponoviti - poručio je Đirlić.

- Jako loša utakmica s naše strane, imali smo previše tehničkih grešaka u napadu. Dali smo im utakmicu. Mislim da je ključ utakmice bio u drugom setu u kojem smo imali dosta veliku prednost, no Grčka nam se uspjela izvući i osvojiti taj set na kraju. Mislim da je to bila prekretnica, tko uzme takav set, dobije veću psihološku prednost i to su bili oni. Ovo je samo dokaz da je ulog velik i da se neće biti lako kvalificirati na Europsko prvenstvo, no sve je i dalje u našim rukama - dodao je primač-pucač Ivan Zeljković, koji je u ranoj fazi zamijenio neraspoloženog Šestana.

Grci zasad imaju pole-position u utrci za prvo mjesto, no i drugo u pet skupina od sedam vodi na Euro. Još se imaju za odigrati četiri utakmice, Hrvatska sljedeću već u srijedu u Osijeku protiv Norveške, koja je u prvom kolu propustila 2-0 protiv Grčke pa izgubila 0-3 od slabašnog Cipra. Skandinavce, dakle, moramo pobijediti, po mogućnosti što uvjerljivije, pa onda vratiti Grcima u Osijeku.

