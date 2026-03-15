Grčki mediji: PAOK želi dovesti Rijekinog braniča tijekom ljeta
Grčki velikan PAOK iz Soluna ozbiljno razmatra dovođenje jednog od ključnih igrača Rijeke. Prema pisanju grčkih medija, bosanskohercegovački stoper Stjepan Radeljić želja je PAOK-a. Radeljiću na kraju sezone istječe trogodišnji ugovor s aktualnim hrvatskim prvakom, što otvara vrata za transfer bez odštete.
Kako navodi grčki portal Sportdog, Rijekinog stopera solunski klub prati već neko vrijeme i želi ga tijekom ljetnog prijelaznog roka. 28-godišnjak je tijekom ove sezone skupio 33 nastupa u dresu aktualnog hrvatskog prvaka, a jednom je zabio gol. Uz to, postigao je četiri asistencije. Sa svojih 201 centimetara visine dominira u zračnim duelima, a vješta lijeva noga čini ga iznimno traženim profilom igrača u modernom nogometu. Pokazao je i svestranost, povremeno kvalitetno igrajući na poziciji lijevoga beka. Transfermarkt Radeljićevu vrijednost procjenjuje na 2.8 milijuna eura.
Grci posebno ističu činjenicu da bivšem hrvatskom reprezentativcu Dejanu Lovrenu ugovor ističe ovog ljeta, ali i da se završava posudba Alessandra Vogliacca pa će se tako krenuti u rekonstrukciju obrane.
