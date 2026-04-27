Grealish snimljen pijan usred bijelog dana: 'Shrvalo ga je'

Nogometaš Manchester Cityja na posudbi u Evertonu Jack Grealish (30) ponovno je bio u centru pažnje. Snimljen je u subotu u društvu prijatelja u jednom baru u Manchesteru tijekom popodnevnih sati. Engleski nogometaš se opustio i vidno alkoholiziran zaspao u svome stolcu, piše engleski The Sun.

Prijatelji su ga probali probuditi, a uspjeli su tek nakon nekoliko pokušaja. Oko njega su bile prazne čaše i boce alkoholnih pića koje je vrlo vjerojatno s njima popio to popodne.

Nogometaš prolazi kroz teške trenutke karijere jer ga Pep i 'građani' više ne smatraju važnim akterom ekipe, a u Evertonu je imao dobru formu na bljeskove kroz ovu sezonu. Za klub iz Liverpoola odigrao je 22 utakmice, zabio dva gola i podijelio šest asistencija, a u kolovozu je dobio nagradu za igrača mjeseca u Premier ligi. Englez je u veljači ozlijedio stopalo, odradio operaciju i zbog toga neće nastupiti više ove sezone.

Svjedok ovog nemilog događaja komentirao je kako su ga prijatelji budili te da je vidno alkoholiziran.

- Prijatelji su ga pokušavali probuditi. Očito ga je alkohol brzo shrvao.

Trenutačno vrijedi 25 milijuna eura i nakon povratka s posudbe imat će još godinu dana ugovora sa Cityjem. Kao veliko pojačanje stigao je u Manchester iz Aston Ville 2021. godine za vrtoglavih 117,5 milijuna eura, ali njegova individualna kvaliteta nikako nije pala u prvi plan kod taktički zahtjevnog Pepa Guardiole.

Sa Cityjem je osvojio i tripletu 2023. godine, ali nije bio u prvome planu. U dresu 'građana' odigrao je odigrao 157 utakmica, zabio 17 golova i podijelio 23 asistencije. U karijeri je još igrao za Aston Villu, Notts County i Everton. U dresu engleske reprezentacije nastupio je 39 puta i zabio četiri gola; u mlađim uzrastima nastupao je za Irsku, ali na kraju je odabrao 'lavove'.