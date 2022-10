Green nakon što je nokautirao suigrača: Pogledao sam video 15 puta, sramim se i kriv sam

Krilni igrač NBA prvaka Golden State Warriorsa Draymond Green ispričao se suigraču Jordanu Pooleu i njegovoj obitelji, zbog udarca koji mu je zadao u fizičkom obračunu tijekom treninga prije tri dana.

- Prije svega, moji su postupci bili pogrešni. To izaziva ogroman osjećaj posramljenosti. Ne samo kod mene, jer sam ja taj koji je kriv za ono što se dogodilo, nego i zato što se s time sada mora nositi i Jordan, momčad i cijela organizacija - rekao je Green na subotnjoj konferenciji za medije.

- S tim se mora nositi i Jordanova obitelj koja je vidjela video. Njegova majka i njegov otac su vidjeli taj video. Da je moja majka vidjela taj video, znam kako bi se osjećala. Ja sam ga pogledao 15 puta, možda i više, jer kad gledam taj video, pomislim: "Ovo izgleda grozno!" Ovo izgleda groznije nego što sam mislio. To je jadno - rekao je Green i najavio da će se na kraće vrijeme odvojiti od momčadi.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Kao što se može vidjeti na snimci OVDJE, prvo je došlo do prepirke, sve je preraslo u verbalni sukob pa potom i fizički. Greenu je navodno puknuo film pa je udario šakom Poolea.

Golden State Warriorsi će u obranu naslov krenuti 18. listopada, kad će u Chase Centeru ugostiti Los Angeles Lakerse, a Green je upitan očekuje li da će biti u momčadi na otvaranju sezone.

- Da, očekujem da ću igrati. Hoću li igrati? To je već druga priča. O tome moramo promisliti. Odgovor na to pitanje je da se moramo ravnati prema osjećaju - rekao je.

Green je dao svoj značajan doprinos u svakom od četiri naslova koje su Warriorsi osvojili u razdoblju od 2015. do 2022. No, o njegovoj budućnosti u momčadi se već neko vrijeme pojavljuju razne špekuacije, koje su dodatno potaknute Greenovom izjavom da ne očekuje dogovor oko produženja ugovora u skorije vrijeme. No, 32-godišnji košarkaš je odlučno odbacio tezu da je upravo to bio povod za sukob s Pooleom.

- Uvjeravam vas da to nije imalo apsolutno nikakve veze s bilo čim. Ja sam grešno ljudsko biće i mislim da sam napravio veliki posao kako bih ispravio svoje pogreške. Tog dana, kad se to dogodilo, bio sam u lošem mentalnom stanju, zbog toga što sam se bavio nekim stvarima iz mog privatnog života - poručio je Green.

