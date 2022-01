"O Lukiju mogu reći samo da je veliki borac, da je pravi ratnik na terenu koji može jako puno pomoći Hajduku" kazao nam je Marko Raguž, dojučerašnji suigrač Lukasa Grgića u LASK-u iz Linza.

- Poznajemo se 5-6 godina, on mi je jedan od najboljih prijatelja i drago mi je da je napravio taj iskorak u Hajduk. On je veliki navijač Hajduka od djetinjstva, ima nas dosta ovdje. Znam da je stvarno želio obući bijeli dres i drago mi je da mu se želja ispunila – kaže Raguž, koji je u nekoliko rečenica opisao prinovu Hajduka:

- Već sam kazao da je jako borben igrač, a ima i lidersku crtu, on je taj koji ima mentalitet vođe i zna povući momčad za sobom. Klasična je "šestica", mentalno je dosta jak i jako puno utječe na igru momčadi. Ono što je kod njega ekstra kvaliteta je taj pas lijevom nogom, pravovremen i precizan, to je njegova posebnost, taj pas u dubinu, u prostor...

Iako Grgić nije igrao izvan Austrije, Raguž vjeruje kako će on pomoći Hajduku.

- To što nije igrao vani neće biti nikakav problem. Ima 26 godina, to su najbolje godine za jedna takav transfer, a ima i dovoljno iskustva, dosta utakmica u austrijskoj ligi koja je po snazi jako slična našoj ligi. Zato vjerujem da će se brzo prilagoditi i pomoći Hajduku u borbi za trofeje. Dosta pratim Hajduka i općenito hrvatski nogomet, kvaliteta lige se popravlja iz godine u godinu, četiri vodeće momčadi su približno iste kvalitete i vjerujem da će prvenstvo biti neizvjesno i zanimljivo do kraja.

Ubrzo nakon objave Grgićevog transfera u Hajduk, na društvenim mrežama osvanula je i čestitka uz prigodnu fotografiju, na kojoj su uz Grgića i njegov suigrač Raguž, ali i Ivan Porobija, poznati splitski fizioterapeut koji je od nedavno preuzeo vođenje medicinskog segmenta LASK-a.