Hajduk je silom prilika odustao od priprema u Portugalu, pandemija korona virusa ispriječila se putovanju i odigravanju prijateljskih utakmica pa je pala odluka da ostanu kući, na Poljudu. Obzirom na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i cijeloj Europi tako se nešto moglo i očekivati, uostalom, da tome nije tako ne bi se Hajduk ni osiguravao od eventualne financijske štete ako mu propadnu pripreme.

Bilo kako bilo, Portugal je otkazan, kao i ogledi s Ajaxom, Slavijom i Servetteom, Hajduk će ostati na Poljudu i ugostiti Široki, Velež i Varaždin. Nije to isto, ali u aktualnoj situaciji nije bilo baš puno izbora. Ovo nije prvi put da Hajduk otkazuje put u inozemstvo na pripreme, niti je prvi put da će ostati kuć. BIlo je u ovoh tridesetak godina i dalekih i atraktivnih destinacija ali i priprema na obližnjim otocima....

Za vrijeme bivše države zimske su pripreme odrađivane u pravilu na Kupresu, u zimskoj idili tek stotinjak kilometara udaljenoj od Splita, koja pruža idealne uvjete za ono što su tadašnji treneri tražili. S loptom se u tom vrijeme nije na pripremama puno radilo, uglavnom se skupljala snaga i kondicija trčanjem po snijegu, u modi je bila "promjena krvne slike" na svježem planinskom zraku, dok se danas uglavnom biraju topliji krajeve i mogućnost normalnog treninga i uigravanja momčadi kroz prijateljske utakmice. Svako vrijeme nosi svoje...

U zadnjoj sezoni prije raspada bivše države Hajduk je pripreme odradio u Medulinu, godinu potom na Malom Lošinju, da bi se 1995. godine otisnuli u inozemstvo, u Italiju. Bila je to posebna prigoda, s priprema u Pinetu kompletna momčad otišla je na audijenciju kod Pape Ivana Pavla drugog. Najegzotičnija destinacija za zimske pripreme definitivno je bio daleki Čile, kamo se Hajduk zaputio u zimu 1998. godine, u posjet dijaspori, ali i bijeg iz zime u ljeto na južnoj hemisferi.

Zanimljivo, u Čileu je u istom terminu boravio i Dinamo, pa su se sastali u finalu turnira, u kojemu su modri slavili. I tada su se rivali "gledali preko nišana", Dinamo je demonstrirao financijsku moć uzevši Hajduku Nermina Šabića, iako je ovaj bio dio Hajdukove ekspedicije u Čileu, a kad su čuli da se Hajduku sviđa omaleni hitronogi Muñoz, kupili su i njega, ali taj se baš i nije naigrao u Maksimiru.

Godinu potom Ivan Katalinić odveo je momčad ponovno u Italiju, ovoga puta u Norciu, igrao se prijateljski susret s Parmom... No kad je presušila blagajna Hajduk se okrenuo Hvaru koji je nudio idealno vrijeme. No problem Hvara, kao i Brača u novijoj povijesti, bio je manjak terena i kvalitetnih protivnika, pa su kombinirani treninzi na Hvaru s odlascima brodom u Italiju na utakmice.

Nije se to pokazao sretnim rješenjem, pa je 2004. Hajduk otvorio novu stranicu, po prvi put je otišao u Tursku, gdje se uglavnom pripremao sve do prošle zime. Blaga klima antalijske rivijere, idealni tereni, vrhunski hoteli, mogućnost igranja s kvalitetnim protivnicima... sve su to bile prednosti koje je Hajduk koristio, ponekad i u kombinaciji s Međugorjem, skoro već 20 godina.

Turska je preskočena svega nekoliko puta, i to 2006. zbog ptičje gripe, kada su pripreme odrađene na rezervnoj lokaciji u Supetru na Braču, 2008. je nakon Umaga Robert Jarni odveo momčad na tjedana dana treninga i utakmica u Hong Kong, a 2010. je Edy Reja prednost dao španjolskoj Marbelli.

Zbog financijskih razloga ni 2015. se nije putovalo u Tursku pa je Tudor poveo momčad u Rovinj, a prošle godine, zbog pandemije korona virusa, Boro Primorac je pripremao momčad u Postirama na Braču. Postira su po mnogo čemu idealna lokacija, na svega sat vremena su od Splita, uz glavni su izgradili još jedan kvalitetan pomoćni teren, imaju i nekoliko hotela visoke kategorije, no problem adekvatnih protivnika za odigravanje utakmica je na žalost nepremostiv.

Dovoljno je reći kako je Hajduk ove godine ugovarao utakmice s Ajaxom, Celticom, Spartom i Servetteom, a lani su bili primorani igrati sa Solinom i Croatiom iz Zmijavaca.

RASPORED PRIPREMNIH UTAKMICA: