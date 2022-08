Grgić uoči polaska za Portugal: Na Poljudu sam im vidio strah u očima. Tamo se nećemo skrivati

Odradili smo dobar posao u prvoj utakmici, ali to je samo prvi dio. U Portugalu nema skrivanja, moramo ići po pobjedu. Respektiramo ih, nezgodna su i dobra momčad i svjesni smo da će to biti potpuno drugačija utakmica od one u Splitu, kazao je Lukas Grgić okupljenim novinarima u splitskoj zračnoj luci na odlasku u Portugal uoči uzvratnog susreta između Hajduka i Vitorije.

POGLEDAJTE VIDEO: Koreografija Torcide

Po onome što su prikazali u prvom susretu Hajduk bi trebao imati ulogu favorita za prolaz.

- Ako mi budemo igrali kao na Poljudu, ne bi trebali imati problema. Ali moramo biti u potpunosti fokusirani. U analizama smo uočili njihovu kvalitetu i gdje nam mogu napraviti probleme. Mislim da smo bili na pravoj razini, u prvom poluvremenu malo opreznije, ali u drugom poluvremenu smo ih potisnuli u šesnaesterac i zasluženo slavili. Sutra ćemo ih analizirati ponovno i idemo na pobjedu.

U Portugalu Hajduka čekati atmosfera slična onoj kakva je bila u Poljudu, naravno samo ovoga puta protiv njih.

- Atmosfera na Poljudu se ne može ni sa čime usporediti. Vidio sam strah u njihovim očima, oni vjerojatno nikada nisu ni doživjeli nešto slično. Vidjet ćemo što će biti u Portugalu, važno je da mi idemo po pobjedu i da se nećemo skrivati tamo.

Najčitaniji članci