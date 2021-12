Nakon blistave polusezone u dresu Šibenika, Marin Jakoliš vodio je Kauri do naslova prvaka 19. po redu humanitarnog spektakla "Turnir četiri kafića". Marin danas 25. rođendan, a proglašen je i igračem turnira pa će se danas zasigurno feštati u obitelji Jakoliš.

Za 'bile' nije bio dovoljno dobar pa su ga poslali na posudbu u Šibenik gdje je proživio renesansu! Danas su mu tribine na Gripama skandirale: "ajde, ajde Marineee" i klasični "javiiii see".

- Nikad nisam očekivao da se ovo može dogoditi meni. Veliko hvala njima što su me podržali danas. Mislim da je njihova reakcija dala do znanja da me žele nazad Bio je dobar potez što sam otišao u Šibenik gdje sam se preporodio i napokon mogu reći da sam odigrao odličnu polusezoni i spreman sam za korak dalje. Gdje je to? U ovom trenutku nitko ne zna, ne znam niti ja. Kroz koji dan ću znati više

A što Hajdukovac na posudbi misli o polusezoni svoje matične momčadi?

- Odličan trener, odlična ekipa, odlična klapa. Rade svoj posao na terenu i vraća im se. Šteta za bod protiv Osijeka - rekao je Jakoliš.

Na tradicionalnom humanitarnom turniru nastupio je i nogometaš Red Bull Salzburga Roko Šimić, koji je s dva gola u polufinalu izbacio Antique, no nagradu za najboljeg strijelca 'ukrao' mu je Nikola Moro golom u posljednjim trenucima finala.

- Ja sam sretan što sam bio dio ekipe Vivasa. Mi smo veliko iznenađenje turnira i drago mi je zbog svih jer su dali sve od sebe. Atmosfera? Super! Split 'gori'!

Iza mladog hrvatskog reprezentativca također je odlična polusezona. Put mora utkati u Lieferingu, a on će ga, bez sumnje, odvesti do Salzburga.

- Uvijek dajem sve od sebe i rezultati pokazuju da sam na dobrom putu. Ne mislim tu stat i imam još puno toga da bi bio kao moj tata. Igram za Liefering, dobro mi ide, i čekam poziv za Salzburg. Doduše, već sam ga dobio i čekam nove minute u dresu Salzburga. Tata? Velika mi je podrška, puno mi je sve lakše s njim jer je on to već sve prošao - zaključio je Šimić junior.