Iako u Prvoj HNL ne postoji titula za najveći napredak u sezoni, tu bi nagradu zasigurno odnio Marin Jakoliš. Navijači Hajduka su uoči početka sezone bili više sretni, nego tužni što će njihov igrač na posudbu u Šibenik, a on je eksplodirao na Šubićevcu. Od dolaska u Šibenik, odigrao je svih 19 utakmica te zabio deset i asistirao za još šest golova.

- Uvijek može bolje, ali ova polusezona je bila kao iz snova. Vjerovao sam u sebe, ali nisam očekivao da će mi odmah ovako krenuti. Ovo je najbolja polusezona koju sam odigrao u karijeri. Kada vidim da samo Livaja i Drmić imaju više golova od mene... Bio mi je cilj postići dvoznamenkasti broj golova i u tome sam uspio - ispričao je Jakoliš za Dalmatinski portal.

Jakoliš je vjerovao u sebe, ali očito drugi i nisu previše. Nogometaš Šibenika otkrio je da je dobio brojne oklade na račun odličnih predstava u dresu kluba u kojem je na zasad na posudbi.

- Dobio sam brojne oklade sa suigračima koji su smatrali da ću zabiti šest ili sedam golova. Najdraža mi je ipak oklada s Davidom Čolinom. Rekao mi je da ću zabiti sedam golova cijelu sezonu. Sada će mi morati platiti večeru.

Što se to dogodilo da je karijera Jakoliša uzletjela takvom brzinom nakon što je budio toliko sumnje u svoje sposobnosti.

- Povjerenje svih, trenera, suigrača, cijelog Šibenika. Mislim da sam se oslobodio svega izvan nogometa. Fokusirao sam se samo na nogomet. Vidim da me ljudi u Šibeniku gledaju kao Livaju u Splitu. To je moj grad, moj klub, ljudi koji su od početka htjeli da se vratim. Dva mjeseca igrači ne dobivaju plaće, a navijači dolaze i govore da su iza nas. Vidiš da su svi ljudi oko tebe uz klub. Dođu u Zagreb, smrzavaju se. To se mora respektirati.

I za kraj neizbježno pitanje. Gdje će Marin Jakoliš nastaviti karijeru? Šibenik ima pravo otkupiti njegov u zimskom prijelaznom roku ili koncu sezone.

- Trenutno stvarno ne znam ništa. Ne znam hoće li me Šibenik otkupiti. Nismo o tome ni pričali. Oni govore da hoće, ali ako me i otkupe pitanje je dogovora sa mnom, ne znam imaju li sredstava za to. S druge strane Hajduk ima opciju da me vrati. Ne znam žele li me vratiti ove zime, a ukoliko me i vrate, ne znam bi li me zadržali ili poslali na novu posudbu. Pitanja je puno, a odgovor još uvijek nemam - zaključio je treći najbolji strijelac i asistent HT Prve lige.