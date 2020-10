Gripe su gorjele: Evo kako je Cikatić triput uspavao Britanca

U narednih nekoliko tjedana prikazat ćemo vam borbe Branka Cikatića koje su dugo bile zaboravljene u skladištu. No sada su pronađene, digitalizirane i obitelj ih je odlučila prikazati navijačima putem 24sata

<p>Legendarni <strong>Branko Cikatić</strong> odradio je jako puno borbi, no jednu od njegovih najdominantnijih predstava imali su priliku vidjeti ljubitelju full kontakta na splitskim Gripama u zadnjim danima 1985. godine.</p><p>U borbi s Britancem <strong>Tonyjem Bristowom</strong> Cikatić je obranio europski naslov u full kontaktu te je dobio priliku da se bori za svjetski naslov protiv Amerikanca Dona Wilsona. Englez je u ringu izdržao tri minute u kojima ga je Branko čak četiri puta slao na pod!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić vs. Bristow</strong></p><p>- Uoči borbe nikad nisam čuo za Branka Cikatića, niti sam znao kakav je borac. Da sam čuo za njega i da sam znao koliko je dobar vjerojatno ni ne bih dolazio na meč - kazao je nakon meča nesretni Bristow, koji se ispričao gledateljima što nije prikazao više.</p><p>Više od 4000 Splićana došlo je vidjeti borbu, no na koncu je ona trajala tek do druge runde. A da Bristow nije bio baš vreća za napucavanje potvrđuje i Brankova izjava:</p><p>- Mislio sam da je čvršći borac s obzirom na to da u 24 prethodna meča nikad nije bio na podu. Ali očito je presudilo to što sam ja bio sjajno spreman.</p><p>Ova i još mnoge Brankove borbe zabilježene su na videokaSetama koje su sve do nedavno bile pohranjene i zaboravljene u skladištu, a za njih se nije znalo, no supruga Ivana te Brankova djeca Bruno i Lucija su ih pronašli, digitalizirali i odlučili pokazati njegovim navijačima, kako bi i na ovaj način sačuvali uspomenu na Branka.</p>