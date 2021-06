Stefanos Tsitsipas slavio je protiv Alexandera Zvereva u polufinalu Roland Garrosa i izborio prvo finale nekog Grand Slam turnira.

Grk je od Nijemca bio bolji sa 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3

Peti tenisač svijeta je oduzeo prvi servis Zvereva i otišao na brzih 3-0, a do kraja seta nijedan tenisač nije ponudio break loptu. U drugom je, pak, šesti tenisač svijeta bio taj koji oduzeo prvi servis Tsitsipasa i otišao na 3-0, no fenomenalni Grk, uz pomoć katastrofalne igre Zvereva, uzima šest gemova zaredom za 2-0 u setovima.

Zverev se uspio stabilizirati i prvi doći do 'breaka' u trećem setu, te je uz jednu spašenu 'break loptu' smanjio zaostatak u setovima. Tsitsipas glavom nije ni ušao u četvrti set, a već je izgubio servis za 1-0, a do kraja seta ponovno nijedan od tenisača nije uspio doći do šanse za 'break'.

A onda je uslijedila luda završnica. Zverev je u prvom gemu odlučujućeg seta imao 0-40 i činilo se kao se Grk raspao, no onda je s pet uzastopnih poena ipak uzeo servis gem. Prvi vodstvu 2-1 je oduzeo servis Zverevu i potom ga potvrdio. Imao je četiri meč lopte na servisu Zvereva, nije ih iskoristio, ali zato je prvu na svom servisu i osigurao si ulaznicu za meč karijere!

Tsitsipas će u debitantskom nastupu u finalu Grand Slama igrati protiv boljeg iz ogleda Đoković/Nadal.