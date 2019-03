GTA je život: NCAA košarkaš ima tetoviranu 'šifru za oružje'

Mladi košarkaš Devonte Green (22) očito je mnogo puta zaboravio koje su komande za 'varanje' na igri GTA: San Andreas. To mu se više neće događati jer je tetovirao cijelu šifru za neograničeno streljivo u igri na lijevi ruku.

- L1, R1, kvadratić, R1, strelica lijevo, R2, R1, strelica lijevo, kvadratić, strelica dolje, L1, L1 - glasi natpis na ruci mladog košarkaša.

Glavni lik iz San Andreasa CJ očito se jako urezao u pamćenje Greena, koji je inače mlađi brat Dannyja Greena iz Toronto Raptorsa. Ovaj košarkaš ljubitelj je računalnih igrica jer osim ove tetovaže na ruci ima i 'gljivu života' iz Super Maria.

he really got the GTA: San Andreas unlimited ammo cheat code tatted on him because he’s a shooter 💀 pic.twitter.com/hmArElN1ht