Guardian uvrstio trojicu Hrvata u 100 najboljih nogometaša...

Britanski The Guardian po tradiciji je objavio popis 100 najboljih nogometaša u godini. Lista najboljih u 2022. još nije u potpunosti objavljena, a u prvih 90 našla su se trojica Hrvata.

Dominik Livaković je 71. na popisu Guardiana, a ako gledamo samo golmane, 'Livi' je onda peti najbolji na svijetu! Ugledni je portal ispred golmana 'vatrenih' odabrao Emiliana Martineza (20.), Allisona (34.), Bonoa (43.) i Edersona (54.).

- Malo tko bi uoči Svjetskog prvenstva izabrao Livakovića kao potencijalnog hrvatskog junaka. Imao je teške trenutke nakon Eura, borio se s formom i ozljedom, Dalić ga je ispustio iz momčadi u važnim kvalifikacijskim utakmicama. Ponude za njega nisu dolazile, što mu je loše utjecalo na samopouzdanje, no u Kataru je bio najbolja verzija sebe, skupio je 25 obrana, više od svih vratara na turniru, te je nosio Hrvatsku do polufinala. Posebno je impresivan bio prilikom jedanaesteraca protiv Japana, kao i s 11 obrana u četvrtfinalu s Brazilom - napisao je Guardian.

Treba uzeti u obzir i da se još uvijek čeka popis s desetoricom najboljih, na kojem bi trebao biti Thibaut Courtois iz Real Madrida, možda i Jan Oblak, ali svakako je fantastično što je hrvatski golman uvršten u elitu najboljih na svojoj poziciji.

Marcelo Brozović je 68. na Guardianovom popisu koji hvali Hrvatov neumorni stil igre, a zasad je najbolje plasiran Joško Gvardiol. Mladi hrvatski stoper zauzima 31. mjesto, a zasad su od obrambenih igrača bolje rangirani samo Achraf Hakimi (16.) i Virgil van Dijk, koji je na 27. mjestu.

- Gvardiol je očito bio najbolji branič Svjetskog prvenstva i velik dio iznenađujućeg hrvatskog uspjeha. Dalićeva momčad poznata je po iskustvu, no mladi stoper, koji ovog tjedna slavi 21. rođendan, pokazao je da Hrvatska ima svijetlu budućnost. Izniče nova generacija jakih mladih stopera, predvođena Gvardiolom. On je čovjek za sve, jak i sabran na lopti u obrambenoj trojci ili četvorci, a kompetentan je i kao lijevo krilo. Pridošlica na ovoj listi, no na njoj će sigurno boraviti dugo vremena - obrazložio je Guardian izbor Gvardiola.

Sadio Mane trenutno je najbolje rangirani igrač na listi na 11. mjestu, a novost je i da je Cristiano Ronaldo ispao iz najbolje desetorice i sada je rangiran na 51. mjestu.

Guardian još mora otkriti deset najboljih na svijetu, a sigurni smo kako ćemo u toj eliti vidjeti i ime Luke Modrića.

