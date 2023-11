Guardiola: Joško je sjajan tip! Baš sam sretan što je tu s nama

U 4. kolu skupine G nogometne Lige prvaka Manchester City dočekuje Young Boyse. Branitelj naslov ima tri pobjede u Ligi prvaka i u sutrašnjoj utakmici može izboriti plasman u sljedeći krug natjecanja.

Pep Guardiola najavio je sutrašnju utakmicu i objasnio važnost da u ovako ranoj fazi osiguraju prolazak u drugi krug natjecanja. Guardiola je govorio o kvalitetama i spremnosti svojih igrača, a posebno je nahvalio Joška Gvardiola. Rekao je kako cijeni što se priključio pred početak sezone, ali se vrlo brzo uklopio.

- Nadam se da ćemo zaključiti posao, to bi nam puno značilo. Moramo to napraviti. Imat ćemo još dvije prilike, ali puno bi nam značilo da to napravimo već ovom utakmicom. To bi bilo sjajno - rekao je Guardiola i nastavio:

- Znali smo da je on sjajan čovjek a, to je ono što prvo gledam. Može igrati stopera, a mi se odlučujemo na igru s četvoricom u zadnjoj liniji pa je bek. Nevjerojatno je koliko je otvoren prema onome što radimo i koliko je nevjerojatno profesionalan. Uistinu sam zadovoljan njime i baš sretan što smo ga uspjeli dovesti.

City je na prvom mjestu skupine G s devet bodova. Drugi je Leipzig s šest, a Crvena Zvezda i Young Boysi imaju po jedan bod.