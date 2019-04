Guardiola kontra svih: 'Nismo u boljoj poziciji, Liverpool je...'

Manchester City ima bod prednosti u odnosu na drugoplasirani Liverpool tri kola do kraja. Iako to nije puno, 'građani' imaju lak raspored sva tri kola, no Pep Guardiola ne smatra da su u boljoj poziciji od 'redsa'. City sada ima pauzu, a Liverpool u međuvremenu igra u Ligi prvaka.

- Kada imate ovakvu vrstu pauze u studenom, prosincu, siječnju ili veljači to je dobro, pomaže. Ali sada, mislim da je Liverpool u boljoj poziciji jer će igrati polufinale Lige prvaka, nego mi koji ćemo odmarati - rekao je Guardiola na konferenciji uoči utakmice s Burnleyjem.

- Mislim da je potpuno nevjerojatno da smo pobijedili Tottenham u ligi nakon što smo od njih ispali u Ligi prvaka. Nakon razočaranja važno je pokazati snagu, a mi to radimo već drugu godinu u nizu. Tu su moji igrači pokazali pravi karakter i izuzetnu želju za pobjedom. Ne razmišljam o tablici, ne razmišljam o tome što možemo ostvariti u predstojećim utakmicama. Razmišljam samo o Burnleyju i samo smo na to koncentrirani. Ne želim pričati i ne mislim ni o finalu FA kupa. Kada sve bude završeno onda ćemo pričati o tome što smo napravili i koliko smo titula osvojili.

A na utakmici protiv Burnleyja možda im ipak neće biti tako lako. Igraju u gostima, a moguće da u sastavu neće biti ozlijeđenog Fernandinha:

- Vidjet ćemo sutra. Ima problem s koljenom to znamo, ali da li će moći igrati u nedjelju to ćemo vidjeti sutra - zaključio je Guardiola.