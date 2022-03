Manchester City u nedjelju na Etihadu dočekuje Manchester United u 28. kolu Premier lige, a uz brojne nogometne teme koje se tiču same utakmice Pep Guardiola očekivano je odgovarao i na pitanja koja se ne tiču gradskog derbija. Dakako, o ratu u Ukrajini.

- Političari su ovdje kako bi se izbjegle ovakve stvari, ali to se događa jer su nesposobni, potpuno nesposobni. To se događa jer oni nisu u stanju ništa učiniti - prilično je ljuto svoje izlaganje na tu temu započeo trener Cityja.

- Ne događa se ovo zbog zastave, komadića zemlje, ovo se događa zbog novca. To se događalo u Siriji, Palestini, Jugoslaviji. Nevini ljudi su umirali i umiru zbog dva čovjeka. I sve je zbog novca. Da nema novca, ne bi bilo ni rata. Ovaj rat traje već osam-devet dana. NATO i europske organizacije su potpuno nesposobne.

U Cityju igra i Ukrajinac Zinčenko, kojemu, naravno, nije lako sve ovo gledati i proživljavati, makar nije na licu mjesta.

- Zabrinjavajuće je, situacija je sve gora i gora. On je nevjerojatno uključen, odrađuje razne projekte za svoju zemlju. Ponekad nas informira o situaciji u Ukrajini, on to zna bolje od bilo koga drugog. On ima tamo obitelj, a situacija je sve gora. Rat traje već osam-devet dana, a, nažalost, potrajat će još dugo.

Pa malo o nogometu. Loša vijest za Španjolca je što će Ruben Dias izbivati zbog ozljede mjesec dana do šest tjedana.

- Proteklih sezona su naši najbolji igrači mjesecima bili odsutni. Volio bih da je tu, ali nije. Neću sad plakati. Imamo dva stopera, ali tako je kako je. Imamo 14-15 igrača na raspolaganju, tako nam je već dugo - rekao je Pep pa još pokoju o Unitedu.

- Uočio sam sve njihove slabosti, ali i dobre strane. Da smatram da je lako, mirno bih spavao. Uvijek razmišljam samo o najboljim stranama protivnika. Ovo je derbi za naše navijače. Imam veliko poštovanje prema protivniku, prema njihovoj povijesti.