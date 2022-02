Sjajni ukrajinski nogometaš Oleksandr Zinčenko (25) jako je zabrinut zbog rata u svojoj domovini. Ukrajinu je u četvrtak ujutro napala Rusija. Ukrajinske vlasti potvrdile su da je poginulo 137 njihovih vojnika i civila.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin prijeti svima koji se umiješaju

Lijevi bek Manchester Cityja aktivan je na društvenim mrežama i upozorava na tešku situaciju u Ukrajini. U jednoj objavi žestoko se obrušio na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Nadam se da ćeš umrijeti u boli i patnji, čudovište", poručio je Zinčenko Putinu, a njegova objava ubrzo je obrisana.

Ukrajinski branič uvjerava da nije on obrisao objavu, već da je to napravio Instagram. Nije ga to obeshrabrilo. Nastavio je tijekom dana dijeliti poruke podrške Ukrajini, a zahvalio se i Bad Blue Boysima, koji su njegovu zemlju podržali tijekom utakmice šesnaestine finala Europske lige sa Sevillom.

Na Maksimir je došlo 9788 gledatelja, a na sjevernoj tribini spomenuti BBB-i su u znak podrške ratom pogođenoj Ukrajini podigli njihove zastave. Pokazali su i transparent s natpisom 'podrška ukrajinskom narodu' te skandirali 'slava Ukrajini'.

