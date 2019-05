Guardiolina Barca pokorila sve! Ferguson: Oni su nevjerojatni...

Prvog dana lipnja čeka nas finale Lige prvaka, spektakl kojeg će u Madridu igrati Tottenham i Liverpool. Tim povodom podsjećamo vas na sva finala odigrana od formiranja toga natjecanja u sezoni 1992/93. Vremeplov nastavljamo s finalom iz 2011. godine kada smo gledali Barcelonu kojoj nitko ništa nije mogao...

Nakon samo dvije godine i Rima, Guardiolina Barcelona i Fergusonov Mancheset United opet su se susreli u finalu Lige prvaka, no ovaj put je nešto bilo drugačije. Nije bilo Cristiana Ronalda koji je nakon tog finala napustio United i otišao u Real Madrid.

United je te godine imao nevjerojatnu sreću u ždrijebu i protivnici su im bili Rangers, Bursaspor i Valencia te su naravno s lakoćom završili na prvom mjestu. Godinu ranije ispali su od Bayerna u četvrtfinalu i veliki Alex Feguson obećao je svima u klubu da ove godine idu po 'klempavi trofej'.

U doigravanju su redom padali Marseille, Chelsea, a onda i Schalke koji je izbacio branitelja naslova Inter. A onda je red stigao na moćnu Barcelonu. Ne zovu je bez razloga jednom od najjačih momčadi u povijesti nogometa, bila je to nezaustavljiva ekipa na pogon s nevjerojatnim Leom Messijem koji je brao plodove nogometne filozofije koju je gajio Pep Guardiola. Poraz od Intera u polufinalu 2010. je jako pekao, Katalonci su bili spremni na sve samo da isperu taj gorak okus.

Kao i crveni vragovi, Barcelona je također imala vrlo laganu skupinu. Bez problema su dobili Panathainakos, Rubin Kazan i Kopenhagen te prošli u osminu finala. Arsenal je prvu utakmicu golovima Aršavina dobio 2-1 i veliak euforija je vladala u Londonu i upalila se nada u plasman u prvo finale nakon 2006. godine. No Leo Messi i Xavi su u uzvratu golovima izbacili topnike iz daljnjeg natjecanja. U idućem kolu Katalonci su torpedirali Šahtar s ukupnih 6-0, a onda je slijedio europski El Clasico u polufinalu.

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo i Real Madrid na jednoj strani, a na drugoj Pep Guardiola, Leo Messi i Barcelona. Utakmica za poželjeti. Igralo se čvrsto na Santiago Bernabeuu, a onda je Leo Messi pokazao zašto je jedan od najboljih igrača u povijesti i zabio jedan od najljepših golova u povijesti Lige prvaka.

Gol za povijest

Prvo je Ibrahim Afellay (da, i on je igrao tada!) asistirao Leu na prvu stativu i on je bez problema zabio za vodstvo, a onda je slijedio šou. Igralo se jako čvrsto, Realovci su rukama i nogama zaustavljali Argentinca, ali ovaj put nisu uspjeli. Odradio je dupli pas s Busquetsom na sredini terena, zaletio se prema golu Reala, izredao četvoricu i mirno zabio pored Ikera Casillasa. U uzvratu je bilo 1-1 i Katalonci su nakon dvije godine prošli u finale.

A onda je uslijedio taj 28. svibanj 2011. Puni Wembley dočekao je Manchester United i Englezi su se nadali da će njihov klub oppet osvojiti Ligu prvaka, ali Leo Messi imao je druge planove.

- Poraz je sastavni dio igre, a iz ovog smo mogli mnogo naučiti - rekao je menadžer Manchester Uniteda Alex Ferguson nakon Barceloninog slavlja u finalu Lige prvaka 2009. godine u Rimu, no nije puno naučio.

Repriza Rima

Barcelona je ponovno bila za klasu bolja i zasluženo je slavila na prepunom Wembleyu s 3-1. Samo na papiru i u prvih 10-ak minuta nisu imali lak zadatak igrači Pepa Guardiole. Na terenu je nakon te 10. minute i početnog pritiska Engleza igrala samo jedna momčad. United niti u jednom trenutku nije bio blizu Kataloncima, čak niti kad je izjednačio iz jedinog udarca u okvir gola u prvom dijelu preko Rooneya. United koji je do finala primio samo četiri gola, koji u 12 utakmica nije znao za poraz, koji je izgubio samo jednu od 34 utakmice Lige prvaka igrane Engleskoj nije imao šanse protiv ovakve Barcelone.

- Ne mogu biti sretniji. Fantastičan smo rezultat ostvarili na tako važnom stadionu za našu klupsku povijest - rekao je strijelac trećeg gola David Villa, dok je njegov suigrač Javier Mascherano naslov posvetio bivšem klubu Liverpoolu.

Prvo poluvrijeme završilo je 1-1, sa statistikom debelo na strani Barcelone. Osam puta su pucali prema Van der Saru igrači Barcelone, United tek dvaput, s jednim udarcem u okvir (gol Rooneya op.a.). Čudesni Xavi, asistent kod prvog gola Barcelone kad je proigrao Pedra, u prvom je dijelu imao 79 dodavanja, 58 više od i jednog igrača Manchester Uniteda. Protiv takve momčadi ne može se igrati. Malu šansu dao je Unitedovim navijačima Wayne Rooney.

- Rekao sam Messiju, Xaviju i dečkima da se moramo paziti Rooneya. Strašan je - rekao je Gerard Pique koji je igrao s engleskim napadačem u Manchesteru.

Suigrači su ga olako shvatili, ostavili su Rooneyu djelić prostora, a ovaj je zabio za 1-1 i poništio Pedrov gol sedam minuta prije. Bio je to prvi gol Waynea Rooneya u Ligi prvaka jednom španjolskom klubu nakon 624 minute. A znao je United da mu Barcelona neće dati previše prilika. Katalonski je klub dosad u Ligi prvaka protivnicima dopuštao prosječno dva udarca u okvir gola po utakmici.

No samo devet minuta trebalo je Barceloni da u drugom dijelu zabije i preokrene sve na svoju stranu. Leo Messi je 12. golom izjednačio rekord Van Nistelrooya po broju golova u jednoj sezoni Lige prvaka.

Momčad za povijest

Kad je Villa fenomenalno zabio u rašlje za 3-1, igrači Manchester Uniteda primili su se za glavu. Pa do kraja je 20 minuta, nećemo valjda primiti pet komada u finalu, vjerojatno su se zapitali. S pravom, jer Barcelona je igrala nogomet kakav se ne viđa svaki dan. Pokušaji prema golu 18-4, u okvir 11-1 uz 65 posto lopte u nogama. Finale u kojem Barcelona nije dopustila igrati Manchesteru. Četvrta "kanta" otputovala je u Barcelonu. Više nego zasluženo.

Bila je to nevjerojatna predstava Barcelone, ni trunke šanse nisu dali Unitedu da im se približe i zaprijete. I nakon izjednačenja bilo je jasno da je kvaliteta preogromna, jednostavno nitko te godine nije mogao konkurirati sjajnim Kataloncima koji su nogomet igrali s takvom lakoćom, da vam se činilo da možete ustati s kauča i bez problema predriblati nekoliko igrača kao što to Messi radi.

- Nisam se htio ovako oprostiti od nogometa. Imali smo previše grešaka da bismo ozbiljnije zaprijetili Barceloni - rekao je utučeni golman Manchester Uniteda Edwin van der Sar.

Priznanje Abidalu

A na kraju još jedan sjajan potez katalonske momčadi. Kako pehar prvi podiže kapetan pobjedničke momčadi, Barca je tu čast dala Ericu Abidalu, čovjeku koji je zaigrao dva mjeseca nakon što su mu otkrili tumor jetre. Abidal je uzeo pehar u ruke i ponosno ga podigao u zrak. Navijači su s ovacijama pozdravili ovaj potez.

- Očekivano, jako sam sretan jer za osvajanje ovog turnira treba mnogo truda. Imali smo vremena pripremiti se za ovaj okršaj te mislim da smo igrali sjajno večeras! Poveli smo 1-0, ali znajući Unitedovu povijest, smatrali smo se da će se lako vratiti u igru. No, uspjeli smo iskontrolirati utakmicu i pobijediti - rekao je Guardiola koji je ponovio uspjeh Johana Cruyffa iz 1992. kad je Blaugrana slavila na Wembleyju osvojivši prvi europski naslov protiv Sampdorije.

Guardioli je bio to čak 11 naslov u Barceloni, i bilo je jasno da je stvorio momčad koja će ostati zapisana u nogometnoj povijesti. Apsolutno ih nitko nije mogao zaustaviti, a ni čudesni Sir Alex Ferguson koji je i ovaj put nemoćno se hvatao za glavu i žvakao žvaku.

- Nikad nisam igrao protiv bolje momčadi. Nitko nas nije namučio kao oni zato nije sramota izgubiti od Barcelone. Ni u jednom trenutku nismo uspjeli zaustaviti Messija - rekao je Fergie regiznirajućim tonom nervozno žvačući žvaku.

Bio je to posljednji naslov Lige prvaka za Barcelonu pod vodstvom Pepa Guardiole koji je 2012. godine napustio Kataloniju i odlučio potražiti svoju sreću negdje drugdje. No ostavio je momčad vrijednu divljenja koja je baš sve osvojila i pravo je pitanje hoćemo li ikad biti u mogućnosti gledati takvu dominaciju kakvu su on i Barcelona imale tih godina.

Finale Lige prvaka, London, 28. svibnja 2011. godine. Stadion: Wembley, gledatelja: 87, 695. Sudac: Viktor Kassai (Mađarska)

Barcelona - Manchester United 3-1. Strijelci: Pedro 27', Messi 54', Villa 69'; Rooney 34'.

Barcelona (4-3-3): Valdes; Dani Alves (Puyol od 88.), Mascherano, Pique, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Villa (Keita od 86.), Messi, Pedro (Afellay od 92.).

Neiskorištene zamjene: Oier, Krkić, Adriano, Thiago

Manchester United (4-4-1-1) Van der Sar; Fabio (Nani od 69.), Ferdinand, Vidić, Evra; Valencia, Carrick (Scholes od 76.), Giggs, Ji Sung Park; Rooney; Hernandez.

Neiskorištene zamjene: Kuszczak, Owen, Anderson, Smalling, Fletcher.