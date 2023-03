Guardiolina bizarna presica: Ja sam luzer. Julia Roberts mi je uzor, a posjetila je United!

Otkako su bogati arapski vlasnici ušli u klub prije 15 godina, cilj je bio pokoriti Premier ligu pa postati najbolji klub u Europi. Ovo prvo su napravili i rade već godinama, no ovo drugo... Ipak je djelomični dokaz da novac na kupuje trofeje. Barem one najcjenjenije.

Manchester City je iz godine u godinu jedan od najvećih favorita za osvajanje Lige prvaka, prije dvije sezone dogurali su do finala, no neće pa neće. Prošle sezone Real ih je izbacio iz polufinala nakon produžetka, a nova prilika nudi se ove sezone. Ovaj put 'građani' izgledaju moćnije nego ikad, a to su demonstrirali u protiv Leipziga.

City je demolirao Nijemce 7-0 u uzvratu se te plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. Čudesan je bio Erling Haaland s pet golova, lako je mogao zabiti i još koji da ga Pep Guardiola nije izvadio.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Tema za konferenciju bilo je pregršt, no osebujni Španjolac 'uhvatio' se nečeg drugog što ga već godinama tišti. Sebe je prozvao luzerom, bez obzira osvojio Ligu prvaka ove sezone ili nek. I to zbog američke glumice Julije Roberts.

- Ja sam luzer, što god se dogodilo. Reći ću vam tajnu. Ako pobijedimo u ovoj Ligi prvaka, ma i ako uzmemo tri Lige prvaka zaredom, bit ću opet luzer. Imam tri idola u životu, Michaela Jordana, Tigera Woodsa i Juliju Roberts. Julia Roberts je ne tako davno, prije četiri-pet godina, ne dok je Alex Ferguson osvajao titule kao na traci, nego relativno nedavno bila u Manchesteru. Bio je to period kad smo bili bolji od njih. No Julia je posjetila United, a nije došla vidjeti nas. Čak i ako osvojim, čak i ako osvojimo Ligu prvaka, ne možemo to usporediti s time da nas Julia Roberts nije posjetila. Čak i ako pobijedimo, to je neusporedivo s razočaranjem koje sam tad doživio. Morate to znati - rekao je Guardiola na bizarnoj press konferenciji.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Pep Guardiola jedan od najboljih trenera današnjice. Osvojio je u karijeri brojne trofeje u domaćim prvenstvima i dvije Lige prvaka s vanzemaljskom Barcelonom predvođenom Leom Messijem. Trenirao je i Bayern, već sedam godina je u Cityju, no ni s jednom momčadi nije uspio osvojiti Ligu prvaka. I mnogi mu to spočitavaju, osporavaju njegove trenerske kvalitete i izazivaju ga da preuzme momčad u kojoj neće imati najveće zvijezde.

Oni koji su slušali konferenciji, pomislili su da se referira upravo na to, no njega boli Julia Roberts. Pep, o Pep, zašto si Pep...

