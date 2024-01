Gündogan u 93. iz penala spasio Barcu na Kanarskim otocima

U posljednjem susretu 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona je na gostovanju pobijedila Las Palmas sa 2-1 golom Ilkayja Gundogana iz jedanaesterca u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Barcelona se ovom pobjedom probila na treće mjesto sa sedam bodova manje od vodećeg dvojca Real Madrida i Girone.

Domaćin je poveo već u 12. minuti golom marokanskog napadača Munira El Haddadija. Sandro Ramirez je odlično ubacio s desne strane, a El Haddadi spretno pogodio ispred Inakija Pene. Zanimljivo, obojica Las Palmasovih igrača su tijekom karijere igrala za katalonski sastav. Sandro je igrao za mladu Barcinu momčad, a od 2014. do 2016. i za seniorski sastav, dok je El Haddadi bio Barcelonin igrač od 2014. do 2018. godine, ali je veći dio vremena provao na posudbama u Valenciji i Alavesu.

U 29. minuti među strijelce se mogao upisati i Sandro, no njegov udarac je završio u okviru gola. Gosti su uspjeli izjednačiti u 56. minuti golom Ferrana Torresa kojem se lopta sretno odbila, a on lijepo pogodio. U završnici susreta gosti su pritisnuli i kada se već činilo da će utakmica završiti bez pobjednika, Barcelona je došla do pobjede.

Joao Felix je odlično pucao, Alvaro Valles je obranio, no lopta se odbila do Gundogana koji je glavom mogao zabiti u prazna vrata, no gurnuo ga je Daley Sinkgraven. Za suca Pabla Gonzaleza nije bilo dvojbe. Dosudio je kazneni udarac i pokazao crveni karton nizozemskom braniču. Gundogan je bio siguran za 2-1 i pobjedu gostiju.

Dodajmo kako je za goste od 79. minute zagrao 18-godišnji Brazilac Vitor Roque koji je u Barcu stigao koncem prosinca iz Atletico Paranaensea.

U ranije odigrana dva susreta pobjede su ostvarili Athletic Bilbao i Osasuna.

Athletic Bilbao je na gostovanju pobijedio Sevillu sa 2-0 upisavši treću uzastopnu pobjedu. Bilbao je ovom pobjedom produžio i niz bez poraza na devet kola ostvarivši pritom šest pobjeda i tri remija. S druge strane Sevilla je upisala drugi uzastopni poraz, te peti u zadnjih šest kola potonuvši na 16. mjesto.

Za goste su zabili Mikel Vesga u 30. minuti, te Aitor Paredes u 76. minuti. Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić je igrao za Sevillu od 41. minute ušavši u igru umjesto ozljeđenog Nemanje Gudelja.

Tri boda je dohvatila i Osasuna koja je pobijedila Almeriju sa 1-0, a pogodak odluke zabio je hrvatski reprezentativac Ante Budimir u 27. minuti igre.

Bio je to njegov deveti ligaški gol ove sezone i uvjerljivo je najbolji strijelac momčadi iz Pamplone, te ukupno šesti strijelac Primere.

Hrvatski napadač je igrao do 74. minute kada ga je zamijenio Raul Garcija.

Osasuna je ovom pobjedom zadržala 12. poziciju sa 22 boda, dok je Almerija na začelju sa svega pet bodova. Na vrhu su Real Madrid i Girona sa po 48 bodova.

