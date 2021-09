Nakon dvotjedne reprezentativne stanke Hajduk se vraća u puni pogon i u nedjelju od 17:00 sati traži početak novog niza pobjeda na Aldo Drosini protiv Istre. Pobjeda bi im dobro došla uoči još jedne, neplanirane stanke zbog Dinamovih europskih obaveza, koja će im omogućiti da se dobro oporave i poslože momčad s tek pridošlim igračima Fossatijem i Katićem, kao i oporavljenim Kačaniklićem i Lovrencsicsem. Uoči gostovanja u Puli, na koje je Hajduk krenuo već danas, trener Jens Gustafsson je poprilično optimističan.

- Od kad smo se zadnji put sreli, a bilo je to nakon onog velikog razočaranja od Rijeke, imali smo nekoliko slobodnih dana, radili smo dobro s igračima koji su bili na okupu, nakon toga su nam se priključili reprezentativci. Radili smo dobro, jučer smo se okupili svi skupa na treningu i pripremili smo se za Istru. Puni smo dobrih osjećaja uoči ove utakmice a atmosfera je jako dobra.

Jesu li svi igrači na dispoziciji, ima li onih koji ne mogu nastupiti?

- Na nesreću Lovrencsics je ozlijeđen a Fossati nije još uvijek spreman. Imamo još neke manje ozljede, a njih dvojica neće ići na put u Pulu.

Vraća li se Lovre Kalinić na gol?

- Lovre se jako puno žrtvovao za Hajduk, znate to i vi, radio je naporno u pauzi i sad je spreman. Sretan sam što je kapetan na terenu s nana, on će braniti u nedjelju.



Što je s argentinskim dvojcem iz Aston Ville, koliko su trenirali s vama, kakvi su utisci?

- Trenirali su s nama dva dana u sklopu suradnje s Aston Villom, bio je to prijateljski dogovor preko Lovre Kalinića, a mi kao klub smo željeli pomoći. To je bilo dobro za njih, ali i dobro za inspiraciju naših igrača, jer se radi o jako dobrim igračima, no ne bih previše pričao s njima, mi smo fokusirani na Istru.

Što očekujete od utakmice u nedjelju?

- Imamo dosta informacija o protivniku, Istra će biti ofenzivnija nego momčadi s kojima smo igrali u zadnje vrijeme. Dobri su u obrani, individualno su također jako dobri, imali su jako dobar rezultat doma protiv Osijeka i bit će to jako teška utakmica. Nama je svejedno, igrali kući ili vani, mi smo uvijek fokusirani na sebe. Radimo neke stvari kao protiv Rijeke, ali moramo mijenjati neke stvari, popraviti ih i nastaviti u našem smjeru kako bi pobijedili Istru.

Kako planirate provesti neplaniranu dvotjednu pauzu zbog odgode utakmice s Dinamom?

- Imamo u međuvremenu i kup utakmicu, tako da neće biti baš dva tjedna. Za nas je to prilika da proces izgradnje momčadi i igru dignemo na još viši nivo, da popravimo neke stvari, da u nastavku sezone budemo još jači.

Hajduk ima puno navijača u Puli, kakvu im poruku šaljete?

- Imamo mi navijača svugdje, ne samo u Puli, i to mi se jako sviđa. Hvala im na podršci, i protiv Rijeke kad smo bili dolje, podržavali su nas i bodrili, i to govori puno o njima. Važna je utakmica i za Istru i za nas, trebamo njihovu podršku.

Jeste li vidjeli nastup Livaje u dresu reprezentacije?

- Gledao sam, Marko je odličan igrač, pokazao je to čak i na tom nivou. Ne volim puno govoriti o tome, ali njegova izdanje je bilo sjajno. Sretan sam što ga imamo jer je uzor mlađima.

Dobili ste u pauzi još dva igrača, povratnika Fossatija i prinovu Katića. Je li to sada momčad koja se može potući za naslov prvaka?

- Predsjednik i sportski direktor su mi dovođenjem igrača omogućili su mi sve što su mogli da bi smo se borili za naslov i nema alibija. Mi moramo napraviti sve da pobijedimo u svakoj utakmici. Moramo rasti kao momčad, puno je novih igrača došlo u kratko vrijeme, pokazujemo napredak i nadam se da ćemo nastaviti tako i dalje.

U kakvom su stanju Katić, Fossati i Kačaniklić i kad će moći pomoći momčadi?

- Katić je fit, ali bio jako dugo van terena i trebat će mu jako puno vremena da dođe na 100%. Spreman je, vidjet ćemo koliko će treninga i utakmica trebati da ga procijenimo kao potpuno spremnoga. On kaže da je na 100% i on putuje s nama u Pulu, za razliku od Fossatija kome treba još kratko vrijeme da bude kompletno spreman. Kačaniklić je isto spreman, napravio je jako puno da se vrati na teren u ovoj pauzi, to je igrač na koga možemo računati u bliskoj budućnosti, možda ne da odmah starta, ali neke minute može odigrati.