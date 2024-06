Gvardiol: Govori mi Grealish da se nogomet vraća kući. Mislim si, samo se ti možeš vratiti kući

On je trenutno možda i najpoznatiji 22-godišnjak u nogometnom svijetu. Iako igra u obrani, trpa kao na traci. Suigrači i trener ga obožavaju, a navijači mu pišu pjesme. On je ponajbolji branič svijeta, on je čudesni Joško Gvardiol.

Pokretanje videa... 00:57 Vatreni odradili drugi trening u Njemačkoj | Video: 24sata/Hrvoje Tironi

S Manchester Cityjem je osvojio Premier ligu i u kratkom roku postao miljenik suigrača i navijača. Zbog svoje klase i izvanrednih nogometnih kvaliteta, ali i onih ljudskih. Sa svojom poniznošću, prizemnošću i pristupom očarao je trenera Pepa Guardiolu.

Joško će na Europskom prvenstvu u Njemačkoj biti jedan od nositelja hrvatske reprezentacije koja sanja medalju na natjecanju najstarijeg kontinenta. U jeku priprema za Euro, gostovao je u 'vatrenom podcastu' gdje je razgovarao o brojnim temama, a otkrio je i novi nadimak kojeg su mu nadjenuli u Cityju.

Champions League - Quarter Final - First Leg - Real Madrid v Manchester City | Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Dan-danas ne znaju moje ime izgovoriti. Josh, Jos... Tako nešto. Muku muče s tim. Išli smo Haaland, ja i Scott Carson na snimanje. Ekipa zadužena za snimanje nije znala imena. Plakao sam od smijeha. Scottu su znali ime. Dolazi do mene čovjek i govori mi - Hos. Ja sad gledam što Hos?! Drugi su slušali i sad sam Hos. Haalandu je isti taj čovjek prišao i rekao mu 'hej, Erik'. Nisam mogao sebi doći. On nije ostao Erik, ali ja sam ostao Hos - rekao je kroz smijeh.

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Doznali smo i kako je Gvardiol u jako dobrim odnosima s MMA borcem Vasom Bakočevićem.

- Čujemo se često, Vaso je drag dečko. Mora u svom sportu malo zakuhati na sučeljavanju, ali je jako dobar i korektan.

Joško je dobio pitanje na čiji odgovor nije morao puno razmišljati. Bi li radije zabio pobjednički gol u finalu Lige prvaka ili osvojio Europsko prvenstvo s Hrvatskom i pritom promašio penal?

KATAR 2022 - Dodjela medalja reprezentativcima koji su osvojili broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Radije bih osvojio Euro. Ljudi nisu svjesni koliko je teško postići nešto s reprezentacijom, pogotovo mi koji smo mala zemlja i napravili smo velike rezultate. Prije nego sam odlazio iz Manchestera, s Grealishem sam u društvu, on mi govori 'Its coming home' (nogomet se vraća kući), aludirajući na to da će Engleska osvojiti Euro. Ja njemu govorim što ti dolazi, možeš ti samo kući doći. To je reprezentacija koja je toliko moćna da može složiti četiri ekipe. Moramo biti sretni i zadovoljni što smo postigli do sada, ja bih to odmah potpisao i nitko sretniji od mene - kazao je Joško. Na kraju se Grealish i vratio kući jer je otpao s popisa za Euro.

Otkrio je i kako veliku pažnju pridaje svome izgledu.

- Svakih desetak dana sam kod frizera, brada mi brzo raste pa se moram češće brinuti. Mama me forsira da je skratim što više, to je dio mene i volim je imati iako nekad ne izgleda uredno. Ne mažem ništa, ali poslije Eura sam planirao skroz se obrijati, mora malo i koža disati.