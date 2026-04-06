KRAJ ERE

Gvardiol i Kovačić ostaju bez kapetana: Napušta Man. City!

Foto: Phil Noble/REUTERS

Postao je igrač kojeg je Guardiola najviše puta koristio u svojoj trenerskoj karijeri, s više od 450 nastupa za City. Katalonski stručnjak nikada nije krio divljenje prema njegovoj nogometnoj inteligenciji i radnoj etici

Nakon devet godina ispunjenih trofejima, era Bernarda Silve (31) u Manchester Cityju bliži se kraju. Portugalski veznjak i kapetan "građana" napustit će klub na kraju sezone kao slobodan igrač, budući da mu u lipnju istječe ugovor. Vijest, o kojoj se nagađalo mjesecima, praktički je potvrdio pomoćni trener Pep Lijnders, najavivši oproštaj jednog od najvažnijih igrača u eri Pepa Guardiole.

Za navijače na Etihadu, odlazak 31-godišnjeg Portugalca označava puno više od gubitka igrača. Odlazi nogometni genijalac, lider na terenu i izvan njega, te čovjek kojeg je Guardiola jednom prilikom opisao kao "svoju slabost, svog najdražeg igrača".

Konačna potvrda stigla je nakon uvjerljive pobjede Cityja nad Liverpoolom 4-0 u četvrtfinalu FA kupa. Dok je Pep Guardiola odrađivao suspenziju, njegov pomoćnik Pep Lijnders stao je pred novinare i na pitanje o Silvinoj nezamjenjivosti dao odgovor koji je otklonio svaku sumnju.

​- Teško će ga biti nadomjestiti, jer kad on ne igra, vidite koliko nedostaje. A to je samo jedna utakmica, zamislite cijelu sezonu! Ali svaka lijepa priča ima kraj. Nadam se da će uživati u posljednjim mjesecima, ostalo je samo šest tjedana, i da će imati lijep oproštaj. Zaslužuje svu tu pažnju - rekao je Lijnders.

Prema informacijama, Silva je odluku donio još u listopadu prošle godine, ali je želio sezonu odraditi maksimalno profesionalno, vodeći momčad kao kapetan nakon odlaska Kevina De Bruynea. Svojom igrom u ključnim trenucima, uključujući i osvajanje Carabao kupa prošlog mjeseca u finalu protiv Arsenala, pokazao je zašto će njegov odlazak ostaviti golemu prazninu.

Gvardiola ga obožava

Bernardo Silva stigao je u Manchester u ljeto 2017. iz Monaca za odštetu od oko 50 milijuna eura i postao jedan od stupova momčadi koja je dominirala engleskim i europskim nogometom. U devet sezona osvojio je nevjerojatnih 18 trofeja, među kojima se ističe šest naslova prvaka Engleske, jedna Liga prvaka, dva FA kupa i čak pet Liga kupova.

Postao je igrač kojeg je Pep Guardiola najviše puta koristio u svojoj trenerskoj karijeri, s više od 450 nastupa za City. Katalonski stručnjak nikada nije krio divljenje prema njegovoj nogometnoj inteligenciji i radnoj etici. Još 2019. godine, u sezoni domaće trostruke krune, Guardiola je svoju dilemu oko sastava sažeo u rečenicu: "Bernardo i još desetorica". Ta jednadžba ostala je relevantna do samog kraja.

Evoluirao je iz prodornog krilnog napadača u svestranog veznjaka koji kontrolira ritam utakmice, razbija protivničke napade i stvara prilike. Njegov doprinos bio je ključan u najvećim utakmicama, poput pobjede nad Liverpoolom 2-1 u siječnju 2019. koja je Cityju donijela naslov, ili kad je s dva gola potopio Real Madrid u polufinalu Lige prvaka 2023. godine.

Njegova neumorna trka i taktička disciplina pretvorile su ga u prototip Guardiolinog igrača. Ipak, takav mentalitet nije imao oduvijek. Silva je sam priznao da mu je ključan trenutak u karijeri bio razgovor s Benficinom legendom Fernandom Chalanom dok je bio tinejdžer. Chalana, i sam nizak rastom, rekao mu je da se ne brine zbog minutaže i da će postati bolji od svih suigrača. To je promijenilo sve i pretvorilo ga u "trkaću mašinu" koja je godinama postavljala standarde u jednoj od najboljih momčadi na svijetu.

Barcelona kao prva želja

Iako se već godinama spominjao njegov mogući odlazak, klub ga je uspijevao zadržati. Sada je, čini se, definitivno vrijeme za novi izazov. Kako prenose engleski mediji, Silvina primarna želja je odlazak u Barcelonu, gdje bi se ponovno udružio s bivšim suigračem i sunarodnjakom Joãom Cancelom.

Međutim, Barcelona nije jedina opcija. Zbog statusa slobodnog igrača, interes su pokazali i PSG  te talijanski velikani Juventus i Milan. Naravno, tu su i financijski izdašne ponude iz Saudijske Arabije i američkog MLS-a. Iako se ranije spominjao i emotivni povratak u matičnu Benficu, čini se da Silva u ovoj fazi karijere ipak preferira izazov u nekoj od najjačih europskih liga.

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice
ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...
FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona
ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

Split je prije tri godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali
FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a
USUSRET MUNDIJALU

FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a

STADIONI SP-a Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima

