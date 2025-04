ŽIVI 'LAGANO' FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

Michael Jordan. Samo ime sinonim je za košarkašku besmrtnost, za let koji prkosi gravitaciji, za šest prstenova prvaka koji sjaje jače od bilo kojeg trofeja. No, Jordan nije samo košarkaška ikona; on je i prvi sportaš milijarder, čovjek čija strast prema brzini i luksuzu konkurira njegovoj ljubavi prema zakucavanjima. A gdje jedan milijarder s takvim pedigreom čuva svoje 'igračke'? U garaži koja bi posramila i sultane, a obožava i luksuzne jahte, to je pokazao i 2021. godine kada je unajmio luksuznu jahtu O'Pari, čiji tjedni najam iznosi 'sitnih' milijun eura...