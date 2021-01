Sjajna 2020. godina za Dinamo zapečaćena je pobjedom nad Varaždinom 19. prosinca, a nakon dvotjednog odmora, 'modri' su se opet vratili nogometu.

Zoran Mamić je sa svojom momčadi započeo kratke pripreme za proljetni dio sezone, a nakon uobičajenih testiranja i liječničkih pregleda, dinamovci će se zaputiti u Rovinj gdje će se pripremati za nove izazove. Jedno od većih je sigurno šesnaestina finala Europske lige protiv Krasnodara, a veliki cilj je naravno i obrana naslova prvaka Hrvatska. 'Modri' su opet jesenski dio sezone završili na prvom mjestu, ali za vratom im pušu Osijek i Gorica.

- Ja ovo ne bih nazvao pripreme s obzirom na vremenski rok i utakmice koje slijede već 19. siječnja. To je za pripreme neuobičajeno kratak rok. Kako svima tako i nama. Probat ćemo iskoristiti 10 radnih dana u Rovinju da akumuliramo energiju za sve što nas čeka. Bila su uglavnom testiranja i liječnički pregledi, neki tehnički elementi kako bi igrači dobili osjećaj lopte. Onda kreće pravi rad u Rovinju - rekao je trener Dinama Zoran Mamić.

Hoće li to biti samo regeneracijski treninzi obzirom da ubrzo slijede utakmice ili će igrači odmah krenuti s ozbiljnim radom?

- Naravno da se o svemu vodi računa, ali bit će ozbiljno, kvalitetnog i obilnog rada. Nema potrebe za prijateljskim utakmicama. Utakmica nosi određene napore i iziskuje drugačije od onoga što se radi na treningu. Obzirom na broj utakmica koje smo odigrali na jesen i broj utakmica koje nas čekaju na proljeće te kratkoća tih radnih dana, željeli smo iskoristiti ovo kako bi mogli provesti naše zamisli i ideje pa će biti samo jedna prijateljska.

Sezona za Dinamo počinje 19. siječnja kada će igrati protiv Rijeke, četiri dana kasnije slijedi Gorica, a 27. siječnja veliki derbi protiv Hajduka. Igrači su na zimu dobili ono što nisu na ljeto, nešto duži odmor, ali vremena za pripreme je zato ostalo jako malo.

- To su novi momenti, to nije nešto na što u Hrvatskoj nismo navikli međutim kao i svi moramo se adaptirati. Moramo živjeti s tim. Praktički nije bilo priprema, iz starog prvenstva smo ušli u novo, ali kako je sezona odmicala bili smo sve bolji i bolji. To vrijeme smo koristili, dobro smo tempirali neke stvari koje se mogu tempirati. Bili smo dosta dobri, vjerujem da ćemo nastaviti i dalje.

- Čeka nas ludi ritam, čeka nas 17 utakmica u 60 dana, u to smo uračunali i još dvije utakmice u EL, odnosno osminu finala, uz sav respekt prema Krasnodaru. Do reprezentativne pauze bi nas čekalo 17 utakmica što je u 60 dana stravično puno. Imamo dovoljno veliki kadar i mislim da možemo to apsorbirati najbolje. Treba koristiti sve resurse, kapacitete i znanja da to riješimo na najbolji mogući način. Kadar koji je bio od ljeta je sada tu, pojavili su se neki mladi igrači koje ćemo koristiti sada kada se ukaže prilika. Vjerujem da ćemo svi ostati zdravi i biti u dobroj formi i da će rezultati biti onakvi kakve svi očekujemo - kazao je Mamić.

U prosincu je Dinamo ostao bez Ademija, Leovca, Moharramija koji su bili ozlijeđeni, ali zimska stanka im je pomogla da se oporave.

- Ozlijeđeni igrači su se oporavili, u pogonu su. Vjerujem da će ostati zdravi, da ovih 10 dana nećemo imati problema s povredama.

Gvardiol ostaje u Dinamu?

- Joško će ostati u Dinamu na posudbi do ljeta, to nam je Leipzig potvrdio. To je za nas izvrsno, sve strane mogu biti zadovoljne. Mi jer ćemo imati kvalitetnog igrača, a Joško će imati veliki broj utakmica, redovito će igrati europske i nacionalne utakmice. Možemo biti zadovoljni.

Nekoliko igrača poput Daničića, Milića i Đuraseka su se vratili s posudbe, ali neki se zasad još neće vratiti.

- Što se tiče posudbe, Kulenović i Menalo će ostati u Rijeci, vidjet ćemo situaciju s Đurasekom, Karačić ostaje u Lokomotivi do ljeta. Hoće li netko od mlađih igrača otići na posudbu, prijelazni rok je tek pred nama, 18. siječnja počinje - kazao je Mamić pa za kraj nahvalio HNL.

- Liga je kvalitetnija nego što je bila prije. Ono što jedino nedostaje je bolja infrastruktura. I drugi klubovi imaju sličnih problema, ne samo mi. Što se tiče kvalitete nogometa, mislim da možemo biti zadovoljni, ali ona može biti još bolja i kvalitetnija. Izuzetno je napredovala, treba biti koncentriran. Svatko može pobijediti svakoga, treba biti oprezan, nema lako ćemo - završio je.