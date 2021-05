Dok A reprezentacija muku muči s ozljedama na početku priprema za Euro u Rovinju, Igor Bišćan s U-21 vrstom u Svetom Martinu na Muri nema takvih problema. Njegove izabranike u ponedjeljak čeka četvrtfinale Eura protiv Španjolske u Mariboru.

Joško Gvardiol veliki je Bišćanov adut koji dolazi sa statusom A reprezentativca za Euro i nakon što je propustio grupnu fazu zbog ozljede.

POGLEDAJTE VIDEO: Bišćanov popis za završnicu Eura

- Pripreme teku jako dobro, atmosfera je pozitivna, što je najvažnije prije utakmice. Prva dva dana imali smo malo jači intenzitet, naravno. Kako se bliži utakmica, spuštamo intenzitet treninga i mislim da će sve biti super - rekao je Gvardiol i prokomentirao neobičan Euro.

- Sasvim mi je svejedno. Uvijek mi je drago nastupati za hrvatsku reprezentaciju. Kako meni, tako i drugima, vjerujem. Došli smo ovdje odraditi posao. Znamo da neće biti lagano, ali potrudit ćemo se.

Kako je doživio prvi poziv među seniore?

- Ostvario mi se san. Drago mi je što ću biti dio te momčadi, to su sve vrhunski igrači i velike zvijezde. Veselim se treniranju, ali prvo da odradim posao s mladom reprezentacijom.

Imao je branič Leipziga problema s ozljedom na kraju sezone, ali sve je to iza njega.

- Umor je uvijek prisutan, pogotovo nakon ovako teške sezone. Bila je ta malo teža ozljeda, hvala Bogu iza mene je i sad se okrećem novim izazovima.

Što očekuje protiv Španjolaca?

- Svakako očekujemo jako tešku utakmicu, znamo da su favoriti dulje vrijeme. Ali naravno da ćemo ih pokušati iznenaditi i pobijediti. Naravno da smo otkrili njihove mane, ali ne bih ulazio duboko u to. Imamo još vremena i pozabavit ćemo se dobro s njima, da ih iznenadimo.

Nakon grupne faze u Kopru, Hrvatska je opet u Sloveniji, i to pred navijačima.

- Sigurno je prednost jer su nam to susjedi. Nadam se da će doći podrška, da okrunimo to pobjedom i da se uputimo dalje u završnicu. Nema pritiska, oni su favoriti. Trebamo biti opušteni i maksimalno fokusirani, prepustiti se svojim kvalitetama i to će biti to - zaključio je Gvardiol.

Kristijan Bistrović prošlu polusezonu igrao je na posudbi u turskoj Kasimpaši, a na ljeto bi trebao ponovno u CSKA pod vodstvom Ivice Olića.

- U tri i pol mjeseca odradio sam 20 utakmica. To je bio i moj plan, igrati do ljeta što više i ostati zdrav, što hvala Bogu jesam. Iznimno sam zadovoljan s time i ovaj Euro vrhunac je svega toga - rekao je Bistrović i nastavio:

- Prvi put ću biti u inozemstvu kod našeg trenera i stvarno se veselim pripremama i jedva čekam vratiti se tamo, pokušati se izboriti za svoje mjesto. Imao sam nekih tjedan dana slobodno gdje sam uspio doći u optimalno stanje kroz individualne treninge i masaže, super se osjećam.

Upozorio je na snagu Španjolske, ali i na mane koje će pokušati iskoristiti u Ljudskom vrtu.

- I u ožujku je u Kopru bio dojam i atmosfera kao da igramo u Hrvatskoj. Toliko je to blizu i veliki je plus što nemamo dugo putovanje, to je jako dobro za nas.

Španjolska reprezentacija kasni u Maribor zbog nekih problema s korona virusom.

- Prvi mi je to glas...

Osjeća li pritisak?

Teško je reći za svakoga. Ali što se mene tiče, teško je osjećati pritisak. Jednostavno si ponosan što si dio reprezentacije i uživaš u svakoj minuti koju provedeš na terenu.

Kakav je osjećaj prvi put igrati nokaut fazu Eura u ovom uzrastu?

- Ne može se ni opisati to. Znali smo da dugo nismo ni pobijedili na velikom natjecanju, a kamoli se plasirali dalje. Bili smo poslije Švicarske svjesni da smo na pragu nečega velikog. Atmosfera nas drži kvalifikacija, a Euro je vrhunac. Specifičan je, nemaš osjećaj da je pravo Europsko, ali dobro nam je došlo jer nam je nekoliko igrača falilo u grupnoj fazi. Što se nas tiče, uopće nije tako loše ispalo. Ali ipak svi više volimo dok je natjecanje u kontinuitetu.

Vratili su se Bišćanu i jake karike u obrani, Gvardiol i Boško Šutalo.

- Sigurno mogu jako puno pomoći, znamo njihove kvalitete. Svi se veselimo toj utakmici i da pokažemo najbolje lice - kaže Kristijan.