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Gvardiol pokosio Majera pa je izašao 13 minuta kasnije. Trener Cityja otkrio njegovo stanje

Piše Ivan Tomašković,
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Gvardiol pokosio Majera pa je izašao 13 minuta kasnije. Trener Cityja otkrio njegovo stanje
Foto: Scott Heppell
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U dvoboju Manchester Cityja i atenskog AEK-a, u kojem su 'građan' slavili s 4-1, Joško Gvardiol je u 59. minuti vrlo opasno startao na nogu Lovre Majera.

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Nakon ovog izbornik Slaven Bilić je vjerojatno pretrnuo. U dvoboju Manchester Cityja i atenskog AEK-a, u kojem su 'građanI' slavili s 4-1, Joško Gvardiol je u 59. minuti vrlo opasno startao na nogu Lovre Majera. Obojica su završila na travi s bolnim izrazom lica. Srećom, i obojica su nastavila utakmicu nakon pružanja pomoći.

Branič "građana" prvi je došao do lopte, ali mu je desna noga proklizala pa je nekontrolirano zahvatio njegovu desnu nogu između svojih i tako ga oborio na teren. Sreća je što pritom nije došlo do rotacije koljena kod Majera. Francuski sudac Willi Delajod pokazao je Gvardiolu žuti karton. Video Gvardiolova starta na Majera pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain
Foto: Jason Cairnduff

Majer je na terenu ostao do kraja utakmice, a Gvardiol je izašao 13 minuta poslije, u 72., kad ga je zamijenio Vitor Reis.  Cityjev trener Enzo Maresca notkrio da je Gvardiol započeo utakmicu ozlijeđen.

- Imao je manji problem s leđima tijekom zagrijavanja, ali mogao je igrati i bio je dobro - izjavio je Maresca nakon utakmice.

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