Gvardiol se oglasio nakon poraza od Turske: Bila je dovoljna samo jedna rečenica

Najskuplji je stoper u povijesti nogometa i jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu. I što je najljepše, 'ministar' je obrane hrvatske reprezentacije.

Pokretanje videa ... Video: Borna Jakšić/Pixsell

Joško Gvardiol je s 21 godinom neizostavan član 'vatrenih'. Sadašnjost je i budućnost naše reprezentacije i jedina svjetla točka s utakmice protiv Turske. Hrvatska je izgubila 1-0 na Opus Areni i pretrpjela prvi poraz u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, a da nije bilo Joška i njegovih sjajnih reakcija, Turci su mogli slaviti i uvjerljivije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nije samo bio stup u obrani. Vukao je loptu na protivničku polovicu i sudjelovao u izgradnji igre pa i krajem susreta sjajno proigrao Lovru Majera. Ipak, nekima se to nije svidjelo.

Tomislav Ivković kritizirao ga je u razgovoru za HTV.

- Gvardiol je vrhunski igrač, ali to je slijepa ulica, ne može on uzeti loptu pa ide, ide, ide i onda se zabije u zid i odigra zadnji pas koji je problematičan i teško ga je primiti. Onda on ispada i otvara protivniku prostor. Gvardiol mora igrati jednostavnije i svrsishodnije za ekipu, svi mi znamo da je on sjajan igrač. Ne mora nam stalno pokazivati da zna - rekao je Ivković.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Gvardiol se s jednom rečenicom oglasio na društvenim mrežama i jasno dao do znanja što misli o kritikama.

- Jedna utakmica nas ne određuje - napisao je Joško.

Hrvatska je bila loša i bezidejna protiv Turske, ali i dalje ima sve u svojim rukama. U nedjelju od 20.45 gostuje u Cardiffu kod Walesa. Ulog je velik, ponajviše kako bi se isprao gorak okus nakon poraza u Osijeku, ali i napravio veliki korak prema plasmanu na Euro.