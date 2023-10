Gvardiol zamolio YouTubera za fotografiju, on nije znao tko je: Fanovi mi kažu da si Gvardoliv?

Gdje god da se Joško Gvardiol (21) pojavi, gotovo je sigurno da bi ga netko prepoznao i upitao za fotografiju. No, to se nije dogodilo prije ceremonije dodjele Zlatne lopte gdje je upravo Joško upitao YouTubera IShowSpeeda (18) upitao bi li se mogao fotografirati s njegovim prijateljem, a Amerikanac je to prihvatio.

Na YouTubeu ima 21.3 milijuna pretplatnika, a po društvenim se mrežama šire njegovi videi u kojima pogrešno izgovara imena nogometaša i zemalja te streama kako igra Fifu. Vjerujemo da je sve ovo napravio ciljano, ali i dobro izrežirao.

Nakon što je Gvardiol otišao, pozvao ga je natrag jer su mu fanovi na prijenosu uživo pisali kako ga je fotografirao branič Manchester Cityja.

- Ej, vrati se! Ti, da, ti! - upirao je prstom prema Gvardiolu koji se vratio pa mu je Speed nastavio postavljati pitanja:

- Ti si Gvardolijan? Gvardoliv? Fanovi mi kažu da si Gvardoliv - ispitivao je Speed, a Joško mu je 'spustio':

- Nešto nije u redu, nije istina - nasmijao se hrvatski reprezentativac i otišao, a Speed zaključio:

- U chatu me trollaju, to nije Gvardoliv. Znam tko je Gvardoliv, igra za Barcelonu.

Njegov 'lik' pokazao se i pri susretu s ponajboljim tenisačem ikad Novakom Đokovićeg kojem je rekao 'da mu je poznat', a Novak je odgovorio:

- Ja sam novi igrač Milana.

Bilo kako bilo, valja i čestitati mladom Amerikancu koji je stvorio čudesne brojke praktički ni iz čega te sebi i svojoj obitelji osigurao financijska sredstva za cijeli život sa, vjerojatno, dobrom satirom i glumom.