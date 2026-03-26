Rodri iz Manchester Cityja priznao da bi teško odbio ponudu 'kraljevskog kluba'. Ugovor u Engleskoj vrijedi mu do ljeta 2027.
Suigrač Gvardiola i Kovačića šokirao izjavom: Imam godinu dana na ugovoru. Real je opcija
Veznjak Manchester Cityja Rodri (29) priznao je da bi mu bilo teško odbiti ponudu Real Madrida nakon što je nedavno izrazio želju da se vrati u La Ligu. Rodriju ugovor s 'građanima' ističe na ljeto 2027. godine, a u momčad Pepa Guardiole došao je 2019. nakon što je napustio Atletico Madrid. Prije dvije godine osvojio je i Zlatnu loptu. Uoči okupljanja španjolske reprezentacije progovorio je o svojoj budućnosti u Engleskoj.
- Volio bih se vratiti naravno. Za mene je La Liga mjesto gdje je sve počelo. Pratim ju i dalje, ne toliko kao prije, ali pratim.
- Moram priznati da je Premier liga moja slabost. Mislim da je to uzbudljiva liga, ali istovremeno i vrlo zahtjevna, što znači da vas gura do krajnjih granica. Tamo sam već sedam godina i primjećujem protok vremena, ali trenutačno sam jako sretan tamo - izjavio je za španjolsku radio stanicu Onda Cero, a prenosi Mirror.
- Trenutačno se oporavljam od ozljede i ono što me trenutačno brine je moj osjećaj, moja razina, kako se vratiti na prethodnu razinu. Ne pitanje ugovora, to će doći, posebno s obzirom na to da se bliži Svjetsko prvenstvo, koje je ključno za postizanje moje razine.
- Trenutačno sam slobodan, imam još godinu dana ugovora, ali doći će trenutak kada ćemo morati sjesti i razgovarati.
Iako je igrao za gradskog rivala Real Madrida, Rodri naglašava kako ni jedan igrač ne bi odbio ponudu 'najboljeg kluba na svijetu'.
- Bilo je mnogo igrača koji su krenuli tim putem, zar ne? I posebno ne izravno, već s vremenom. Mislim, za mene, ne možete odbiti najbolje klubove na svijetu. Definitivno nisam zatvorio vrata Realu. Imaju nevjerojatne navijače, a Bernabeuu je impresivan stadion - zaključio je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+