Habazin lovi svjetske titule u KC Dražen Petrović: Dobila je prve dvije runde, desnica dobro radi

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin (34, 22-5) uskoro će ući u ring, a s druge strane ringa čeka ju Kinga Magyar (28, 14-4) za svjetsku titulu po WBC-u te privremenu svjetsku titulu po WBA verziji u velter kategoriji (do 66.7 kg)!

Trebala je boksati protiv američke boksačice Jessice McCaskill (39, 12-3-1), prvakinje u velter kategoriji po WBC, WBA, IBO i The Ring verzijama, ali odbila je to Amerikanka te prihvatila meč protiv Lauren Price (29, 6-0). Riječ je o britanskoj boksačici koja će napasti WBA, IBO i The Ring pojaseve, dok je McCaskill morala napustiti WBC-ov pojas za koji će se sad boksati u Zagrebu.

Od prve je sekunde krenula podrška za Ivanu, a trener Ivane Habazin odmah je hrvatskoj boksačici poručio da ne žuri. Dobro je radila na početku, a Magyar je pokazala da je čvrsta protivnica. U nastavku je dobro radila Ivanina desnica, a Magyar je spuštala glavu i nekako teže podnosila udarce koje je primala.