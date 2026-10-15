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PRVI EUROPSKI TEST

Hajduk - Ajax: Evo gdje gledati prijenos Konferencijske lige

Piše Luka Tunjić,
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Hajduk - Ajax: Evo gdje gledati prijenos Konferencijske lige
Split: Trening nogometaša Hajduka uoči utakmice s Ajaxom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk večeras na Poljudu juri senzaciju protiv moćnog Ajaxa u otvaranju Konferencijske lige! Garcia skriva adute, a Split gori od iščekivanja

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Hajduk večeras na Poljudu otvara ligašku fazu Konferencijske lige, a prvi mu je suparnik nizozemski velikan i višestruki europski prvak Ajax. Utakmica u Splitu počinje 18.45 sati. 

Na Poljud stiže neugodan protivnik, ujedno i prvi protivnik Splićana u ovogodišnjoj ligaškoj fazi, a svi koji susret neće pratiti sa stadiona moći će ga gledati u izravnom televizijskom prijenosu na Areni Sport 1.

- Znamo što želimo raditi na terenu. Veselimo se utakmici, kakvu postavu možete očekivati? Haha, vidite, i ja još razmišljam. Imamo nekoliko opcija na nekim pozicijama, imamo sreće jer imamo puno igrača koji mogu obaviti dobar posao. Imamo igrače drugačijih karakteristika koji su spremni za razne izazove. Ajax? Nije me briga tko je na terenu - poručio je Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

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